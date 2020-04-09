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В брестском парке обновляют аттракционы и готовятся к сезону
09.04.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Коронавирус, который продолжает менять привычный уклад жизни многих из нас, сказался и на работе Брестского парка культуры и отдыха. Аттракционы тут не закрываются, но администрация отмечает заметный спад посещаемости в эти, казалось бы, комфортные для прогулок дни. Оптимизма, однако, в парке не теряют и вовсю готовятся к теплому сезону.
Самый масштабный апгрейд нынче переживает аттракцион, который давно хотелось видеть более современным и эффектным. Это «Веселые горки», которые находятся на территории парка по улице Ленина.
Новые сиденья, оснащенные современными ремнями безопасностями, были установили в конце марта. На этом, однако, перемены на «Веселых горках» не закончатся: в скором времени нижняя часть фасада аттракциона будет украшена яркой ламинированной наклейкой. А затем здесь полностью поменяют арку и вывеску, сопроводив ее светодиодными огнями.
Традиционный косметический ремонт проводится также на каруселях, находящихся на балансе парка культуры и отдыха. Аттракционы уже прошли диагностирование специализированной лабораторией ОАО «Трест Белпромналадка».
Александр Юрьевич отмечает, что к новому сезону парк приобрел новый паровозик, состоящий из трех вагончиков и работающий на базе трактора «Беларусь».
Между тем в прошлом году самым популярным аттракционом в Брестском парке культуры и отдыха стала одна из последних его «премьер». Так, в 2019 году на «Колесо обозрения» было продано 97 тысяч билетов.
Второе место в рейтинге занимает карусель «Вальс» (44 тысячи билетов), а третье – «Марс» (32 тысячи). Всего же за прошлый год два брестских парка продали свыше 400 тысяч билетов на аттракционы.
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Коронавирус, который продолжает менять привычный уклад жизни многих из нас, сказался и на работе Брестского парка культуры и отдыха. Аттракционы тут не...
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