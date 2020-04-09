В брестском парке обновляют аттракционы и готовятся к сезону

Источник материала: Виртуальный Брест

Коронавирус, который продолжает менять привычный уклад жизни многих из нас, сказался и на работе Брестского парка культуры и отдыха. Аттракционы тут не закрываются, но администрация отмечает заметный спад посещаемости в эти, казалось бы, комфортные для прогулок дни. Оптимизма, однако, в парке не теряют и вовсю готовятся к теплому сезону.





Самый масштабный апгрейд нынче переживает аттракцион, который давно хотелось видеть более современным и эффектным. Это «Веселые горки», которые находятся на территории парка по улице Ленина.

– В последний раз аттракцион, выпущенный и, соответственно, установленный в парке в 1991 году, менял свой внешний вид очень давно, – рассказал Zarya.by его арендатор Игорь Ковшик. – Конечно, ежегодно проходя техническое освидетельствование, мы старались хоть каким-то образом сделать кабинки привлекательнее: ремонтировали раковины, заделывали трещинки, а затем подкрашивали их автомобильным лаком. Но от этого, разумеется, современнее аттракцион не становился, и в этом году наконец было принято решение полностью изменить его внешний вид. Мы нашли российскую фирму, которая занимается апгрейдом старых советских аттракционов, и купили у нее четыре новых кабины, а также центральный купол.









Новые сиденья, оснащенные современными ремнями безопасностями, были установили в конце марта. На этом, однако, перемены на «Веселых горках» не закончатся: в скором времени нижняя часть фасада аттракциона будет украшена яркой ламинированной наклейкой. А затем здесь полностью поменяют арку и вывеску, сопроводив ее светодиодными огнями.

Традиционный косметический ремонт проводится также на каруселях, находящихся на балансе парка культуры и отдыха. Аттракционы уже прошли диагностирование специализированной лабораторией ОАО «Трест Белпромналадка».

– А в данный момент мы получаем техническое освидетельствование Госпромнадзора: проверку проходят 18 аттракционов, находящихся на территории двух брестских парков, – комментирует главный инженер парка культуры и отдыха Александр Ионов. – Кроме того, специальная комиссия обследует и аттракционы, которые считаются потенциально неопасными: имеют линейную скорость ниже 5 метров в секунду и высоту подъема менее 2 метров. Это, например, «Батут», «Паровозик» и «Свадебная карусель».





Александр Юрьевич отмечает, что к новому сезону парк приобрел новый паровозик, состоящий из трех вагончиков и работающий на базе трактора «Беларусь».

– За последних пять лет мы открыли четыре новых аттракциона в нашем центральном парке: в 2015-м – «Зигзаг», в 2017-м – «Колесо обозрения», в 2018-м – «Микс», в 2019-м – «Цепочную карусель», – перечисляет главный инженер. – Следующая наша «обновка» запланирована уже на 2021-й год.

Между тем в прошлом году самым популярным аттракционом в Брестском парке культуры и отдыха стала одна из последних его «премьер». Так, в 2019 году на «Колесо обозрения» было продано 97 тысяч билетов.

Второе место в рейтинге занимает карусель «Вальс» (44 тысячи билетов), а третье – «Марс» (32 тысячи). Всего же за прошлый год два брестских парка продали свыше 400 тысяч билетов на аттракционы.















