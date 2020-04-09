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Когда пройдут последние звонки и выпускные в этом году?

09.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Министерство образования определило, что последние звонки в школах в этом году пройдут 29 и 30 мая. Выпускные — 10 и 11 июня.

 

Когда пройдут последние звонки и выпускные в этом году?
Фото Михаила Левцова

 

Последний звонок для учащихся IX, XI классов столичных средних школ прозвенит 29 мая, для учащихся остальных регионов — 30 мая. Выпускные с вручением аттестатов — 10 или 11 июня.

В отдельных случаях выпускной вечер разрешено проводить «в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры».

«В этом случае время, продолжительность мероприятия, а также конкретная дата и место проведения мероприятия определяются решением, принимаемым руководителем учреждения общего среднего образования с участием родительского комитета и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органами», — информирует Министерство образования.

Выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах пройдут с 1 по 9 июня.

Девятиклассники будут сдавать русский и белорусский языки, математику. Дни испытаний — 2, 4 и 9 июня.

Выпускники 11-х классов — два письменных экзамена: русский или белорусский язык по выбору и математика. Назначены они на 1, 3 и 5 июня. Кроме того, им нужно будет сдать и два устных экзамена — по английскому языку и истории Беларуси.

Тем, кто будет сдавать испытания по языкам национальных меньшинств, стоит отметить в своем календаре еще по одной дате: для 9-классников — 21 мая, для 11-классников — 22 мая.

 

tut.by


 
 
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  Министерство образования определило, что последние звонки в школах в этом году пройдут 29 и 30 мая. Выпускные — 10 и 11 июня.     Последний звонок для учащихся IX,...
 
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