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Минздрав России посоветовал не пользоваться кондиционерами из-за коронавируса

10.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Минздрав России предупредил больницы, что комнатные кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом. Об этом говорится в пятой версии методических рекомендаций по инфекции, опубликованных на сайте ведомства. Об этом пишет РБК.

Минздрав России посоветовал не пользоваться кондиционерами из-за коронавируса
Изображение использовано в качестве иллюстрации

В министерстве отметили, что нельзя использовать кондиционеры в зонах высокого риска распространения заболевания. По данным ведомства, они повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекции в воздухе, потому что помещение не вентилируется.

«В зонах высокого риска распространения инфекции, вызванной COVID-19, использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) должно быть исключено, поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции. Применение различного рода воздухоочистителей — рециркуляторов, в том числе с источником УФБИ внутри не является эффективной мерой снижения риска распространения воздушных инфекций, включая COVID-19, из-за недостаточной производительности (кратности воздухообмена в помещении), поэтому предпочтение нужно отдавать эффективной механической вентиляции или максимальному постоянному проветриванию», — говорится в рекомендациях ведомства.

В Минздраве добавили, что использование воздухоочистителей, в том числе с ультрафиолетовым излучателем, неэффективно борется с распространением коронавируса и других инфекций. Причина — недостаточная производительность.

 
 
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Минздрав России предупредил больницы, что комнатные кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом. Об этом говорится в пятой версии методических...
 
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