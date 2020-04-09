Минздрав России посоветовал не пользоваться кондиционерами из-за коронавируса

Источник материала: IT.Tut.by

Минздрав России предупредил больницы, что комнатные кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом. Об этом говорится в пятой версии методических рекомендаций по инфекции, опубликованных на сайте ведомства. Об этом пишет РБК.



Изображение использовано в качестве иллюстрации

В министерстве отметили, что нельзя использовать кондиционеры в зонах высокого риска распространения заболевания. По данным ведомства, они повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекции в воздухе, потому что помещение не вентилируется.

«В зонах высокого риска распространения инфекции, вызванной COVID-19, использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) должно быть исключено, поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции. Применение различного рода воздухоочистителей — рециркуляторов, в том числе с источником УФБИ внутри не является эффективной мерой снижения риска распространения воздушных инфекций, включая COVID-19, из-за недостаточной производительности (кратности воздухообмена в помещении), поэтому предпочтение нужно отдавать эффективной механической вентиляции или максимальному постоянному проветриванию», — говорится в рекомендациях ведомства.

В Минздраве добавили, что использование воздухоочистителей, в том числе с ультрафиолетовым излучателем, неэффективно борется с распространением коронавируса и других инфекций. Причина — недостаточная производительность.