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Караник: пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая
09.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая. Об этом сегодня в парламенте
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Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.
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