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Караник: пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая

09.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

 

Караник: пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая


 
 
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  Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.  
 
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