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В Беларуси — 1486 случаев коронавируса. 16 человек умерли, 139 выздоровели
09.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Беларуси на сегодня зафиксировано 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели, 16 скончались,
Прирост зараженных за день
На стационарном лечении находится 1331 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. «55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов», — сообщили в Минздраве.
16 человек с коронавирусом скончались. «В основном это пациенты, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — отметил Минздрав.
После лечения выздоровели 139 человек.
Данные по регионам
— в Минске 699 человек с коронавирусом госпитализированы, 102 выздоровели, 6 умерли;
По состоянию на 9 апреля в Беларуси проведено более 49 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.
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В Беларуси на сегодня зафиксировано 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели, 16 скончались, сообщил Минздрав. Прирост зараженных за день составил 420...
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