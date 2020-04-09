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В Беларуси — 1486 случаев коронавируса. 16 человек умерли, 139 выздоровели

09.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Беларуси на сегодня зафиксировано 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели, 16 скончались, сообщил Минздрав.

 
В Беларуси — 1486 случаев коронавируса. 16 человек умерли, 139 выздоровели
Фото: Reuters

 

Прирост зараженных за день составил 420 человек.

На стационарном лечении находится 1331 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. «55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов», — сообщили в Минздраве.

16 человек с коронавирусом скончались. «В основном это пациенты, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — отметил Минздрав.

После лечения выздоровели 139 человек.

 

Данные по регионам

— в Минске 699 человек с коронавирусом госпитализированы, 102 выздоровели, 6 умерли;
— в Витебской области 364 человека с коронавирусом госпитализированы, 35 выздоровели, 7 умерли;
— в Минской области 153 человека с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел, 3 умерли;
— в Гомельской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы, 1 выздоровел;
— в Могилевской области 35 человек с коронавирусом госпитализированы;
— в Гродненской области 28 человек с коронавирусом госпитализированы;
— в Брестской области 17 человек с коронавирусом госпитализированы.

По состоянию на 9 апреля в Беларуси проведено более 49 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

 


 
Теги: Минск
 
 
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  В Беларуси на сегодня зафиксировано 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели, 16 скончались, сообщил Минздрав.     Прирост зараженных за день составил 420...
 
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