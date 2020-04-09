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В Могилевской области выросло число случаев коронавируса
09.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На утро 9 апреля в Могилевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом
«Следует отметить оперативную и слаженную работу медиков региона — все новые случаи выявленной инфекции подтверждены у людей, которые уже находились в стационарах как контакты первого уровня», — подчеркнул Старовойтов.
С начала распространения инфекции случаи заболевания коронавирусом на территории области выявлены в Бобруйске, Кировске, Кричеве, Могилеве, Осиповичах, Славгороде и Шклове.
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На утро 9 апреля в Могилевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник главного управления по...
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