В Могилевской области выросло число случаев коронавируса

Источник материала: Горецкий вестник

На утро 9 апреля в Могилевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.





«Следует отметить оперативную и слаженную работу медиков региона — все новые случаи выявленной инфекции подтверждены у людей, которые уже находились в стационарах как контакты первого уровня», — подчеркнул Старовойтов.

С начала распространения инфекции случаи заболевания коронавирусом на территории области выявлены в Бобруйске, Кировске, Кричеве, Могилеве, Осиповичах, Славгороде и Шклове.