|
Гайдукевич: «Используя пандемию даже вот эту, наш интеграционный проект может стать реально сильным игроком в мировой экономике»
09.04.2020 15:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом в мире обсуждали во время съёмок программы
Пётр Петровский, политический аналитик:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Пётр Петровский:
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
Олег Гайдукевич:
Тогда, кстати, используя пандемию даже вот эту, то, что произойдёт сейчас, и будет переформатирование Европейского союза, ЕАЭС, и наш интеграционный проект может стать реально сильным игроком в мировой экономике. Об этом надо сейчас говорить. Но мы, вот сейчас как надо вести себя? Так как мы и вели себя: и там работать, и в Европейском союзе работать – всё делать для себя, для белорусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гайдукевич: «Используя пандемию даже вот эту, наш интеграционный проект может стать реально сильным игроком в мировой экономике»
Ситуацию с коронавирусом в мире обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Пётр Петровский, политический аналитик:Коронавирус показал и вторую...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)