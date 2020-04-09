В Багдаде всё спокойно: последние звонки и выпускные пройдут как обычно









Минске для выпускников 9-х и 11-х классов последний звонок прозвенит 29 мая, во всех остальных школах страны - 30 мая. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня. Аттестаты выпускникам будут вручать 10-11 июня, в эти же даты пройдут выпускные вечера.





В Минобразования призвали не следовать сложившейся во время последних звонков традиции запускать в небо воздушные шары. Вместо этого выпускникам предложили посадить цветы или деревья. По традиции, на гуляньях и при встрече рассветов выпускников будут сопровождать педагоги и родители.









О каких-то предосторожностях в связи с пандемией коронавируса не сообщается. То ли в ведомстве уверены, что к тому времени ситуация нормализуется, то ли там об этом вообще не подумали





Тем временем как белорусский Минздрав, так и ВОЗ считают, что пик заболеваемости COVID-19 в Беларуси придется на конец апреля - начало мая, а как будет развиваться ситуация дальше, зависит от белорусских властей, насколько эффективные меры будут приниматься.