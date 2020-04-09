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В Багдаде всё спокойно: последние звонки и выпускные пройдут как обычно

09.04.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство образования Беларуси приняло график последних звонков и выпускных вечеров.



В Минске для выпускников 9-х и 11-х классов последний звонок прозвенит 29 мая, во всех остальных школах страны - 30 мая. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня. Аттестаты выпускникам будут вручать 10-11 июня, в эти же даты пройдут выпускные вечера.

В Минобразования призвали не следовать сложившейся во время последних звонков традиции запускать в небо воздушные шары. Вместо этого выпускникам предложили посадить цветы или деревья. По традиции, на гуляньях и при встрече рассветов выпускников будут сопровождать педагоги и родители.


О каких-то предосторожностях в связи с пандемией коронавируса не сообщается. То ли в ведомстве уверены, что к тому времени ситуация нормализуется, то ли там об этом вообще не подумали

Тем временем как белорусский Минздрав, так и ВОЗ считают, что пик заболеваемости COVID-19 в Беларуси придется на конец апреля - начало мая, а как  будет развиваться ситуация дальше, зависит от белорусских властей, насколько эффективные меры будут приниматься.
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство образования Беларуси приняло график последних звонков и выпускных вечеров.
 
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