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В Орше умер пациент с коронавирусом
09.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 9 апреля в Оршанском районе зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции, один человек умер, сообщил «Аршанскай газеце» главный государственный санитарный врач Оршанского района Сергей Белый.
Зарегистрирована смерть пациента, у которого многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
Напомним, в Витебской области на 9 апреля
В Беларуси с начала вспышки
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В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели. 16 человек с коронавирусом умерли.
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