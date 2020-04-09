В Орше умер пациент с коронавирусом

Источник материала: Tut.by

На 9 апреля в Оршанском районе зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции, один человек умер, сообщил «Аршанскай газеце» главный государственный санитарный врач Оршанского района Сергей Белый.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Зарегистрирована смерть пациента, у которого многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Витебской области на 9 апреля выявили 406 случаев коронавируса (+171 за сутки). Из них 364 пациента в больнице (+164), 35 человек выздоровели (+5), семеро умерли (+2).

В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 1486 случаев коронавируса, 139 человек выздоровели. 16 человек с коронавирусом умерли.