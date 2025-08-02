С каким проблемами мышления сталкиваются собственники бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Полгода назад «Про бизнес» уже рассказывал историю опытного российского инвестора и венчурного предпринимателя Артура Шамалова. С тех пор Артур стал популярен как создатель трансформационной программы мастермайнда, где предприниматели со всего СНГ в течение 2−3 месяцев вместе работают над мышлением и целеполаганием, чтобы выйти на новый уровень в жизни и бизнесе. «Про бизнес» обсудил с Артуром и его командой, какие ментальные ошибки мешают предпринимателям расти и как их преодолеть.

Артур Шамалов

Венчурный предприниматель

«Предпринимателям важно иметь пространство для такой рефлексии, где обратная связь от единомышленников помогает находить эффективные решения»

— Когда я жил в Англии, меня сильно тянуло к русскоязычному предпринимательскому сообществу. Тоска по живому общению, обмену опытом с людьми, которые мыслят в одном направлении, была ощутимой. Пришла мысль создать проект, объединяющий и полезный для предпринимателей. Я даже не знал, что это будет, но интуитивно назвал его мастермайндом. Собрал небольшую группу — 4, 5, 6 человек, провел тестовый формат, и мне понравилось. После завершения сам себе задал вопрос: если я утром проснусь и буду чувствовать, что этого не хватает, значит, нужно продолжать. Оказалось, что мне это действительно нужно, но уже не бесплатно. Тогда один из участников предложил: «Давай сделаем платный формат, я соберу первую группу». И это стало началом чего-то большего.



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Основа всего — четкое понимание, куда двигаться и что делать дальше. Люди часто чувствуют себя потерянными и не знают, как правильно ставить цели. Или могут ставить цели, но по пути теряют направление. Это не редкость: кто-то начинает заниматься маркетингом, но забывает про стратегию, тратит деньги на рекламу, не понимая, что бизнес еще не готов для роста. И в этом случае они просто топчутся на месте. Я понял, что надо быть готовым сделать шаг назад, признать свои ошибки и принять решения, которые будут реально двигать бизнес вперед. Предпринимателям важно иметь пространство для такой рефлексии, где обратная связь от единомышленников помогает находить эффективные решения.

Бизнес — способ достижения личных целей, а не сама цель

Бизнес изначально строится ради личных целей. Для меня это обеспечение комфорта и достатка моей семьи, возможность путешествовать, поддерживать высокий уровень жизни моих родителей. Эти фундаментальные мотивы лежат в основе всего. Я выстраиваю стратегию компании так, чтобы она поддерживала эти личные цели. Конечно, бывают периоды, когда бизнес требует больше вложений, чем приносит отдачи, но это должно быть временно. Если человек подчиняет всю свою жизнь компании, ставя ее выше своих интересов, я не верю, что он сможет достичь больших результатов. Бизнес — это инструмент для достижения личных целей, а не самоцель. Компания должна расти и приносить больше прибыли, чтобы собственник мог реализовать свои личные амбиции. Это баланс, который позволяет бизнесу и человеку развиваться гармонично.

Масштаб бизнеса определяется тем, насколько сильно человек жаждет чего-то большего. Если у него нет желания влиять, создавать что-то масштабное, то случайно успешная компания не появится. Человек должен хотеть не просто существовать в комфортной зоне, а менять реальность, создавать что-то значимое. Второй аспект — это техническая сторона: умение нанимать правильных людей, управлять финансами, не отклоняться от цели, сохранять фокус.

«Главный способ справляться с сомнениями — это развивать способность принимать решения»

Сомнения в решениях предпринимателя, особенно в условиях финансовой нестабильности, могут быть серьезным препятствием, но ключ к их преодолению — в самом процессе принятия решений. Сомнения возникают до того момента, как решение принято. Как только человек принимает твердое решение, для сомнений не остается места. Решение становится отправной точкой, которая дает смелость. Не смелость приводит к решению, а наоборот: факт принятого решения наполняет человека уверенностью, которая запускает действие, а действие, в свою очередь, генерирует энергию. Эта цепочка работает вне зависимости от внешних обстоятельств. Когда решение есть, сомнения исчезают, потому что они просто несовместимы с твердым намерением достичь цели.



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Я заметил, что есть фантомные страхи, они человека тормозят, а есть обоснованные, на которые стоит обратить внимание. Сомнения в успехе проекта могут быть нормальными, но если решение принято и действия начаты, эти сомнения нужно игнорировать. Они лишь создают внутреннее сопротивление и тратят силы. Обоснованные страхи, напротив, сигнализируют о реальных рисках. Для лучшего понимания себя, нужно анализировать природу страха и его связь с целью. Это помогает двигаться вперед, не тратя силы на борьбу с самим собой.

«Когда денег мало, включается режим безопасности. Человек начинает экономить, и это становится ловушкой»

Деньги сильно влияют на мышление предпринимателя. Когда их становится много, человек может потерять мотивацию. Достигнув желаемого уровня жизни или имущества, он удовлетворяет свои базовые потребности, и это вызывает внутренний сдвиг. Нужно искать новые смыслы. Но когда денег мало, включается режим безопасности. Человек начинает экономить, и это становится ловушкой. Экономия замещает желание жить комфортно, формируется ложное убеждение, что так можно стать богаче. Это меняет восприятие реальности. Комьюнити помогают в таких ситуациях: общение с людьми, которые уже достигли успеха, показывает, как нужно думать. Те, у кого низкий доход, часто боятся идти к своим желаниям, ужимая себя до предела. И это ни к чему не приводит. При этом важно понимать, деньги — хоть и нужный, но все-таки просто инструмент, который служит для глобальных целей.



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Способность мыслить стратегически строится на накопленном опыте. А опыт приходит через принятие решений. Чем больше решений человек принимает, тем богаче его опыт, тем точнее он видит картину и понимает, какие шаги приведут к результату. Опыт позволяет оценивать ситуацию с разных сторон, предвидеть возможные сценарии и выбирать наиболее эффективные пути.

«Нужно помнить, зачем мы собираем людей: чтобы создать нечто большее, чем может сделать один человек»

Эго предпринимателя может стать серьезной помехой при выстраивании эффективной команды, если оно выходит из-под контроля. Если предприниматель сосредоточен только на собственном образе, то он вряд ли сможет создать эффективную команду. Нужно помнить, зачем мы собираем людей: чтобы создать нечто большее, чем может сделать один человек.