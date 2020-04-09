ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как белорусский футбол зарабатывает на иностранцах во время пандемии

09.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чемпионат Беларуси остается единственным футбольным турниром Европы, который не остановлен из-за пандемии коронавируса. Это привлекло внимание к турниру болельщиков со всего мира. Пока клубы не очень активно монетизируют этот интерес, но есть и исключения.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Продажа прав на телетрансляции

Кто бы мог подумать, что наша высшая лига заинтересует иностранные телекомпании, но коронавирус показал, как пандемия может перевернуть футбольный мир с ног на голову. Уже первый тур белорусской лиги показывали российский «Матч ТВ» и украинский «Спорт 1». Дальше к ним присоединились Сербия и Босния, а обзоры начали выходить даже на британском Sky Sports.

— Возможность купить права на показ чемпионата Беларуси появилась не так давно. Команды здесь только начали играть, и «Матч ТВ» не мог пройти мимо этого события. Опять же, в этой спортивной пустыне, когда чемпионаты на паузе, люди сидят на самоизоляции, карантине, обязательно какой-то спорт нужен. И если есть официальный футбольный турнир, тем более где играют наши соседи, как это вам, дорогие друзья, не показать? — сказал по ходу матча «Ислочи» с «Неманом» комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Кстати, стоимость прав для российского канала составила 210 тысяч долларов. При этом контракт может быть приостановлен, если чемпионат Беларуси уйдет карантин. Перестанут показывать матчи и в случае возвращения топ-лиг.

Краудфандинг

Изначально казалось, что интерес к чемпионату Беларуси за рубежом будут проявлять только любители ставок, которые остались без возможность делать прогнозы на матчи элитных турниров, но постепенно иностранцы начали определяться с любимыми командами.

Наибольшую популярность получил скромный ФК «Слуцк». Все дело в созвучности англоязычной версии названия (Slutsk) со словом «sluts» (переводится, мягко говоря, как «девушки легкого поведения»).

В Австралии был создан фан-клуб команды, а когда болельщики узнали, что «Слуцк» испытывает сложности с финансированием, то задумались, как можно помочь.


Фото: ФК «Слуцк»

В клубе быстро сориентировались и объявили о начала краудфандинга. Теперь все желающие могут перевести деньги на счет «Слуцка», а взамен получить командную атрибутику с автографом.

«Мы открыли благотворительные счета в четырех валютах: белорусских и российских рублях, долларах США и евро. Мы рассчитываем, что ваши средства помогут клубу пережить временные трудности и двигаться дальше.

Руководство клуба ни в коем случае не снимает с себя обязательств по поиску и привлечению спонсоров и продолжает активно заниматься данным вопросом», — говорится в заявлении «Слуцка», который пообещал ежедневно сообщать о результатах сбора средств. Ждем первых итогов.

Виртуальные билеты

Пожалуй, самое оригинальное решение придумали в Бресте. В прошлом сезоне местное «Динамо» было самым посещаемым клубом лиги. В условиях пандемии непросто заполнить трибуны даже на 10%, к тому же за счет билетов нельзя монетизировать иностранный интерес. Что придумали в Бресте? Они начали продавать виртуальные билеты!

За 67 рублей болельщик может получить реальный, клубный журнал, скидку на атрибутику в 10% и… виртуальное присутствие на игре. Клуб вплоть до начала матча скрывал, что подразумевается под последним пунктом. Ответ был получен перед стартом игры с «Ислочью».


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

На трибунах появилось несколько десятков манекенов, к которым были приклеены портреты купивших билеты болельщиков.

Опыт в Бресте признали успешным и объявили, что услугу можно будет заказать и на следующие игры.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Беларуси остается единственным футбольным турниром Европы, который не остановлен из-за пандемии коронавируса. Это привлекло внимание к турниру...
 
Новости дня
Новости
 
Разъехались, в общагах или на карантине. Как дела у студентов Витебска, где тревожная ситуация с COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика