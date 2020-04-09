Как белорусский футбол зарабатывает на иностранцах во время пандемии

Источник материала: Tut.by

Чемпионат Беларуси остается единственным футбольным турниром Европы, который не остановлен из-за пандемии коронавируса. Это привлекло внимание к турниру болельщиков со всего мира. Пока клубы не очень активно монетизируют этот интерес, но есть и исключения.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Продажа прав на телетрансляции

Кто бы мог подумать, что наша высшая лига заинтересует иностранные телекомпании, но коронавирус показал, как пандемия может перевернуть футбольный мир с ног на голову. Уже первый тур белорусской лиги показывали российский «Матч ТВ» и украинский «Спорт 1». Дальше к ним присоединились Сербия и Босния, а обзоры начали выходить даже на британском Sky Sports.

— Возможность купить права на показ чемпионата Беларуси появилась не так давно. Команды здесь только начали играть, и «Матч ТВ» не мог пройти мимо этого события. Опять же, в этой спортивной пустыне, когда чемпионаты на паузе, люди сидят на самоизоляции, карантине, обязательно какой-то спорт нужен. И если есть официальный футбольный турнир, тем более где играют наши соседи, как это вам, дорогие друзья, не показать? — сказал по ходу матча «Ислочи» с «Неманом» комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Кстати, стоимость прав для российского канала составила 210 тысяч долларов . При этом контракт может быть приостановлен, если чемпионат Беларуси уйдет карантин. Перестанут показывать матчи и в случае возвращения топ-лиг.

Краудфандинг

Изначально казалось, что интерес к чемпионату Беларуси за рубежом будут проявлять только любители ставок, которые остались без возможность делать прогнозы на матчи элитных турниров, но постепенно иностранцы начали определяться с любимыми командами.

Наибольшую популярность получил скромный ФК «Слуцк». Все дело в созвучности англоязычной версии названия (Slutsk) со словом «sluts» (переводится, мягко говоря, как «девушки легкого поведения»).

В Австралии был создан фан-клуб команды , а когда болельщики узнали, что «Слуцк» испытывает сложности с финансированием, то задумались, как можно помочь.



Фото: ФК «Слуцк»

В клубе быстро сориентировались и объявили о начала краудфандинга . Теперь все желающие могут перевести деньги на счет «Слуцка», а взамен получить командную атрибутику с автографом.

«Мы открыли благотворительные счета в четырех валютах: белорусских и российских рублях, долларах США и евро. Мы рассчитываем, что ваши средства помогут клубу пережить временные трудности и двигаться дальше.

Руководство клуба ни в коем случае не снимает с себя обязательств по поиску и привлечению спонсоров и продолжает активно заниматься данным вопросом», — говорится в заявлении «Слуцка», который пообещал ежедневно сообщать о результатах сбора средств. Ждем первых итогов.

Виртуальные билеты

Пожалуй, самое оригинальное решение придумали в Бресте. В прошлом сезоне местное «Динамо» было самым посещаемым клубом лиги. В условиях пандемии непросто заполнить трибуны даже на 10%, к тому же за счет билетов нельзя монетизировать иностранный интерес. Что придумали в Бресте? Они начали продавать виртуальные билеты!

За 67 рублей болельщик может получить реальный, клубный журнал, скидку на атрибутику в 10% и… виртуальное присутствие на игре. Клуб вплоть до начала матча скрывал, что подразумевается под последним пунктом. Ответ был получен перед стартом игры с «Ислочью».



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

На трибунах появилось несколько десятков манекенов, к которым были приклеены портреты купивших билеты болельщиков.

Опыт в Бресте признали успешным и объявили, что услугу можно будет заказать и на следующие игры.