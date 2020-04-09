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Как белорусский футбол зарабатывает на иностранцах во время пандемии
09.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чемпионат Беларуси остается единственным футбольным турниром Европы, который не остановлен из-за пандемии коронавируса. Это привлекло внимание к турниру болельщиков со всего мира. Пока клубы не очень активно монетизируют этот интерес, но есть и исключения.
Продажа прав на телетрансляции
Кто бы мог подумать, что наша высшая лига заинтересует иностранные телекомпании, но коронавирус показал, как пандемия может перевернуть футбольный мир с ног на голову. Уже первый тур белорусской лиги показывали российский «Матч ТВ» и украинский «Спорт 1». Дальше к ним присоединились Сербия и Босния, а обзоры начали выходить даже на британском Sky Sports.
— Возможность купить права на показ чемпионата Беларуси появилась не так давно. Команды здесь только начали играть, и «Матч ТВ» не мог пройти мимо этого события. Опять же, в этой спортивной пустыне, когда чемпионаты на паузе, люди сидят на самоизоляции, карантине, обязательно какой-то спорт нужен. И если есть официальный футбольный турнир, тем более где играют наши соседи, как это вам, дорогие друзья, не показать? —
Кстати, стоимость прав для российского канала составила
Краудфандинг
Изначально казалось, что интерес к чемпионату Беларуси за рубежом будут проявлять только любители ставок, которые остались без возможность делать прогнозы на матчи элитных турниров, но постепенно иностранцы начали определяться с любимыми командами.
Наибольшую популярность получил скромный ФК «Слуцк». Все дело в созвучности англоязычной версии названия (Slutsk) со словом «sluts» (переводится, мягко говоря, как «девушки легкого поведения»).
В Австралии
В клубе быстро сориентировались и объявили о начала
«Мы открыли благотворительные счета в четырех валютах: белорусских и российских рублях, долларах США и евро. Мы рассчитываем, что ваши средства помогут клубу пережить временные трудности и двигаться дальше.
Руководство клуба ни в коем случае не снимает с себя обязательств по поиску и привлечению спонсоров и продолжает активно заниматься данным вопросом», — говорится в заявлении «Слуцка», который пообещал ежедневно сообщать о результатах сбора средств. Ждем первых итогов.
Виртуальные билеты
Пожалуй, самое оригинальное решение придумали в Бресте. В прошлом сезоне местное «Динамо» было самым посещаемым клубом лиги. В условиях пандемии непросто заполнить трибуны даже на 10%, к тому же за счет билетов нельзя монетизировать иностранный интерес. Что придумали в Бресте? Они начали продавать виртуальные билеты!
За 67 рублей болельщик может получить реальный, клубный журнал, скидку на атрибутику в 10% и… виртуальное присутствие на игре. Клуб вплоть до начала матча скрывал, что подразумевается под последним пунктом. Ответ был получен перед стартом игры с «Ислочью».
На трибунах появилось несколько десятков манекенов, к которым были приклеены портреты купивших билеты болельщиков.
Опыт в Бресте признали успешным и объявили, что услугу можно будет заказать и на следующие игры.
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Чемпионат Беларуси остается единственным футбольным турниром Европы, который не остановлен из-за пандемии коронавируса. Это привлекло внимание к турниру...
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