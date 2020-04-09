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Разъехались, в общагах или на карантине. Как дела у студентов Витебска, где тревожная ситуация с COVID-19

09.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Витебщине ходят слухи, что из-за эпидемии коронавируса общежития четырех государственных вузов в Витебске закрыты на карантин. На самом деле все не совсем так: ни одно студенческое общежитие в областном центре не закрыто полностью, однако на двухнедельном карантине сейчас 35 студентов ветакадемии — у одного из учащихся этого вуза подтвержден коронавирус.


Витебская ветакадемия. Фото: Игорь Матвеев

Ветеринарная академия (ВГВАМ): на карантине 35 студентов

На 14-дневном карантине сейчас 35 студентов ВГАВМ. Это ребята, которые контактировали с парнем, у которого подтвержден коронавирус. Он ездил на выходные домой в Борисов и общался там человеком, у которого тоже позже нашли коронавирус.

— На карантине — все, кто был на занятиях в группе с этим студентом. Группы у нас в академии маленькие — до 12−15 человек. Изолированы также все, кто жил с ним в соседних комнатах в общежитии. Эти студенты на карантине в санатории «Летцы» и базе отдыха «Крупенино» под Витебском, — сообщил TUT.BY ректор ветакадемии Николай Гавриченко.

В «Крупенино» сейчас 24 человека, в «Летцах» и на самоизоляции (в Витебске и других городах) — 11 человек.

Заболевший студент жил в общежитии № 6 ветакадемии. Но оно — не на карантине.

— Там в основном живут студенты, проходящие повышение квалификации. А у них занятий нет уже больше месяца. И в этом крыле сейчас больше никто не живет: соседи заболевшего парня — на карантине. Остальные еще раньше уехали домой, — поясняет глава вуза.

Все, кто контактировал с заболевшим студентом, сдали тесты на коронавирус, ждут результатов.

Остальные общежития ВГАВМ также не закрыты. Студентов перевели на индивидуальный курс обучения.

— Во всех общежитиях проживает сейчас около 700 человек. На каждом этаже — по 10−15 человек. Часть студентов уехала к родителям по заявлению. Но большая часть осталась в Витебске: кто в общежитии, кто на съемной квартире. Студенты учатся индивидуально, группами не контактируют, — говорит ректор ветакадемии.

Студент на карантине: «В комнате даже закрутили саморезы на окне — чтобы мы точно не вышли»

ТUT.BY пообщался с одним из студентов ВГАВМ, который контактировал с заболевшим парнем и сейчас на карантине. Молодой человек попросил не называть его настоящее имя.

— В «Крупенино» мы были с 4 по 7 апреля, — рассказывает Александр (имя изменено — Прим. TUT.BY). — Три раза в день нам измеряли температуру. В понедельник и вторник у студентов ветакадемии брали мазки. 7 апреля, в связи с поступлением новых людей в «Крупенино», нас перевезли в санаторий «Летцы». Здесь также 2−3 раза в день меряют температуру.

В «Летцы», говорит Александр, забрали и всех жильцов общежития № 6:

 — С 5-го этажа левого крыла. То есть всех, кто мог контактировать с зараженным коронавирусом парнем на кухне общежития. Мазки у них взяли еще в воскресенье, 5 апреля.

Александр рассказывает, что выходить из палат студентам нельзя:

— В «Летцах» даже закрутили саморезами окна и двери на балкон — чтобы точно никто никуда не вышел. Одна форточка только в комнате открывается. Перед тем как заходить к нам или как-то контактировать, медперсонал просит нас надевать маски. Еду приносят и оставляют на тумбочках возле двери. Мы выходим и забираем — только такая вот связь с внешним миром. В санатории ужасно ловит связь, бывает, кормят не очень хорошо, тут холодно. Но я все равно хочу сказать спасибо сотрудникам — они молодцы!

Технологический университет (ВГТУ): карантина нет, но вход в общежития ограничен


— Дзякуй Богу, у ВДТУ выпадкаў каранавірусу не выяўлена. На цяперашні момант на карантыне ў нас не знаходзіцца ніводзін інтэрнат. Аднак у інтэрнаты яшчэ ў сакавіку абмежавалі доступ: могуць прайсці толькі тыя, хто там жыве. Студэнтам можна выходзіць з інтэрнатаў без абмежаванняў. Яны перамяшчаюцца свабодна, — пояснил проректор по воспитательной работе Виктор Хаданенок.

В ВГТУ ограничено проведение массовых мероприятий. В корпусах и общежитиях размещены средства для дезинфекции рук, увеличено количество влажных уборок с использованием спецсредств и т.д.

Медицинский университет (ВГМУ): карантина нет, но из Витебска уехала большая часть студентов


— Наши студенты ушли на управляемую самостоятельную работу с элементами дистанционного обучения. Вчера, 8 апреля, — 6 курс, остальные курсы еще раньше, — сообщила TUT.BY проректор по воспитательной и идеологической работе Ольга Сыродоева. — Ни одно из общежитий (всего их 8) не закрыто на карантин. Однако вход для посторонних туда закрыли еще в марте.

Проректор отметила, что студенты ВГМУ имели право выбора: остаться в общежитии или уехать домой.

— Те, кто решил уехать — уехал. Нам известны их адреса и контакты. Остальные живут в общежитиях. Наши студенты — ответственные люди: понимают, что у многих дома пожилые родственники. В общежитии находятся и все иностранцы: они уехать никуда не могут из-за закрытых границ.

В целом из Витебска уехали более 1800 студентов ВГМУ, а 1200 остались в областном центре.

Напомним, у студентки ВГМУ обнаружили коронавирус. Девушке 20 лет. После перехода вуза на дистанционку она поехала домой в Брест. Там ее положили в больницу с подозрением на пневмонию. С ней в палате лежали несколько человек. Всех перевезли в областную «инфекционку». Родителей девушки определили туда же.

ВГУ имени Петра Машерова: студенты могут выходить из общежитий


Самый короткий комментарий мы получили в ведущем вузе области.

— В общежитиях нашего университета карантин не введен. Студенты могут из них выходить, — сообщила проректор по воспитательной работе Витебского государственного университета имени Машерова Юлия Беженарь.

Сами студенты ВГУ написали TUT.BY, что стараются лишний раз не покидать общежития, продукты заказывают с доставкой.

В Витебской области на 9 апреля выявили 406 случаев коронавируса (+171 за сутки). Из них 364 пациента в больнице (+164), 35 человек выздоровели (+5), семеро умерли (+2). Такие данные сообщает портал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

Витебский регион по-прежнему занимает второе место после Минска по количеству госпитализированных (в столице их 699). И первое место в Беларуси по количеству жертв (в Минске — 6, в Минской области — 3).

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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На Витебщине ходят слухи, что из-за эпидемии коронавируса общежития четырех государственных вузов в Витебске закрыты на карантин. На самом деле все не совсем так:...
 
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