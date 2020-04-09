Одно из общежитий БНТУ могут закрыть на карантин. Студенты бегут через окно

Источник материала: Tut.by

В четверг 9 апреля в общежитии № 6 БНТУ студентам запретили покидать свои комнаты и само здание, так как одну из проживающих там студенток должны госпитализировать с подозрением на коронавирус. Эту информацию TUT.BY подтвердили в администрации общежития.

Ранее в телеграм-канале «Сидим дома с отчислено» сообщалось , что сегодня в общежитии № 6 БНТУ по громкой связи объявили о запрете самовольно покидать общежитие на неопределенный срок. Нескольким студентам все же удалось покинуть здание через окно.

В администрации общежития подтвердили, что такое сообщение было.

— У нас подозревают ребенка на коронавирус. Вот причина. Пока информации полностью нет, ждем скорую, скорая еще не едет, должна приехать забрать ее.

Там также отметили, что студенты пока не могут покидать общежитие, а только входить в него. На вопрос о том, как будет контролироваться нахождение студентов в своих комнатах, коротко ответили: «Этой информации не знаем, пока решается на высшем уровне».

Директор студенческого городка БНТУ Андрей Беляков не дал никаких коментариев.

— Не готов пояснить, все вопросы только через ректора БНТУ.

Напомним, что власти не раз упрекали студентов в несознательности. Стоит помнить о том, что зараженный коронавирусом может не умереть — но могут умереть те, кого он заразил.