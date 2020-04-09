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Сотрудник БелАЭС: Никто у нас температуру не проверяет, разве что наличие перегара

09.04.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 апреля на БелАЭС обнаружили 15 инфицированных коронавирусом граждан России. Минздрав информирует, что инфицированных изолировали, как и "контакты первого уровня", а это 100 человек.



В информационном центре БелАЭС «Белсату» подтвердили, что на объекте сейчас принимается ряд мер.

Однако работники Островецкой АЭС говорят, что заявления руководства расходятся с действительностью.

«Накануне написали, что якобы все под контролем. Якобы дезинфицировали все здания, работники все в масках и перчатках. Но это не касалось строителей, не имеющих защитных средств. Официально заявляют, что у всех на КПП проверяют температуру. А если у кого-то она повышенная, то тогда человеку блокируют пропуск и не пускают на территорию строительства. Так вот, на самом деле никогда у нас, ни вчера, ни позавчера, ни месяц назад никто не проверял температуру. Разве что только проверяют на наличие перегара у человека», – сообщил работник БелАЭС.

По словам работника, на АЭС люди проходят два КПП. Внешний, где находится милиция и вневедомственная охрана, а второй КПП – внутренний, где работают военные и собственная служба безопасности.


«Дезинфекция проводилась только для лиц, которые в «белых касках». Это инженеры и руководство. Какие-то работы велись только на главных зданиях. На обычных строителей мне кажется, всем плевать», – говорит работник БелАЭС.

Сразу после обнаружения коронавируса у российских строителей, с объекта забрали около сотни человек, которые являются контактами первого уровня. Но, по мнению собеседника «Белсата», этого недостаточно.

«На проверку забрали с площадки около 100 человек, это действительно так. В общем, это те лица, которые могли контактировать с инфицированными. Но в больницах далеко не все, кто общался с ними. Дело в том, что если честно подходить и изолировать всех, кто имел контакт, то нужно изолировать в целом всю АЭС. Ведь здесь все мы «контакты определенного уровня». Территория площадки ограждена со всех сторон, мы в закрытом пространстве», – говорит работник.

Источник «Белсата» также отмечает, что люди волнуются, боятся заразиться и заболеть.

«Люди паникуют, переживают. Некоторые в рамках профилактики уже приобрели парацетамол и цитрамон и так наелись этих лекарств, что у них диарея. Это свидетельство того, что может вызвать необразованность, недостаток информации, фейки и так далее», – говорит работник БелАЭС.

В информационном центре БелАЭС «Белсату» рассказали, что на площадке атомной электростанции сейчас предпринимается достаточно много мер. В том числе ведется и информационная работа.


«В местах общего доступа мы подготовили и разместили информационные материалы. Мы стараемся объяснить, что такое COVID-19, какие меры профилактики необходимы, как вирус распространяется. 

Во всех местах общего пользования установлены дозаторы для дезинфекции. Я бы не сказал, что паника, прошло время с того момента, как распространяется эта инфекция в мире. Да и скажу, что морально и психологически мы были готовы к появлению заражений на нашем объекте.

То, что кто-то рассказывает отличное – то это, вероятно, фейк. Ведь работа ведется и ее не замечать невозможно», – свидетельствуют в информационном центре БелАЭС.

По состоянию на 9 апреля в Беларуси было инфицировано коронавирусом 1486 человек: 1331 проходит лечение в больницах, 139 выздоровели, 16 умерли. 
 
 
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8 апреля на БелАЭС обнаружили 15 инфицированных коронавирусом граждан России. Минздрав информирует, что инфицированных изолировали, как и "контакты первого уровня",...
 
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