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«Убийца» разработчиков и опасное поведение управленцев: новости бизнеса за 6-12 января 2025 года
12.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Работа в условиях санкций ЕС, варианты для инвестиций и детские приложения. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Директор по развитию компании ARTITERA и карьерный консультант Алексей Черноусик высказал
А
Полезное для бизнеса
Сделали
Истории бизнеса
Валерий Егоров раньше никогда не занимался мобильными приложениями. Он программист с десятилетним стажем web-разработки, но с рождением сына заинтересовался сервисами для детского развития и попробовал сам их создавать. Сейчас в App Store и Google Play Store уже три его приложения. Одно — на развитие речи, второе — на воображение, а третье — в формате энциклопедии, позволяет лучше узнать окружающий мир. «Про бизнес»
Tezam — конструктор, при помощи которого можно собрать приложение для бизнеса. Сергей Кажарнович, основатель стартапа, вместе с маркетологом Михаилом Сивчиком
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Работа в условиях санкций ЕС, варианты для инвестиций и детские приложения. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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