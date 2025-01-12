«Убийца» разработчиков и опасное поведение управленцев: новости бизнеса за 6-12 января 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Работа в условиях санкций ЕС, варианты для инвестиций и детские приложения. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Директор по развитию компании ARTITERA и карьерный консультант Алексей Черноусик высказал свое мнение о том , почему наемным менеджерам собственники бизнеса хотят платить ниже рынка и чем это опасно.

А здесь опытный юрист объяснил, как белорусскому бизнесу работать в условиях санкций ЕС.

Полезное для бизнеса

Сделали подборку проектов , в которые можно вложить свободные деньги прямо сейчас, а также разобрались, зачем бизнесу маскот .

Истории бизнеса

Валерий Егоров раньше никогда не занимался мобильными приложениями. Он программист с десятилетним стажем web-разработки, но с рождением сына заинтересовался сервисами для детского развития и попробовал сам их создавать. Сейчас в App Store и Google Play Store уже три его приложения. Одно — на развитие речи, второе — на воображение, а третье — в формате энциклопедии, позволяет лучше узнать окружающий мир. «Про бизнес» встретился с Валерием и узнал подробнее о сервисах, а также, почему белорусы не готовы платить за их установку.