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Волонтёры распространяют по Горкам листовки с рекомендациями Минздрава

09.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Волонтеры БРСМ распространяют по Горкам листовки с номерами горячих линий и правилами безопасности в условиях вирусной угрозы.

 

Волонтёры распространяют по Горкам листовки с рекомендациями Минздрава

 

Волонтёры распространяют по Горкам листовки с рекомендациями Минздрава

 

Волонтёры распространяют по Горкам листовки с рекомендациями Минздрава
Фото Белта

 
 
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  Волонтеры БРСМ распространяют по Горкам листовки с номерами горячих линий и правилами безопасности в условиях вирусной угрозы.      
 
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