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Волонтёры распространяют по Горкам листовки с рекомендациями Минздрава
09.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Волонтеры БРСМ распространяют по Горкам листовки с номерами горячих линий и правилами безопасности в условиях
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Волонтеры БРСМ распространяют по Горкам листовки с номерами горячих линий и правилами безопасности в условиях вирусной угрозы.
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