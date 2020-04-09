|
Байдачный о ЧБ: «Без зрителей играть – никому чемпионат не нужен, со зрителями – это опасно»
09.04.2020 22:45 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный тренер
– Что скажете о том, что наш чемпионат продолжается не смотря на коронавирус. Стоит ли останавливать чемпионат или хотя бы без зрителей проводить матчи?
– Ну для нашего чемпионата зрители большое значения не имеют. Я так понимаю. Хотя футбол такая игра… Да любое зрелище требует зрителей! И если зрителей мало, значит, зрелище плохое. Если у нас мало ходят на футбол, значит, футбол плохой. Поэтому если его лишить еще и зрителей, то тогда зачем вообще он нужен? Это мое личное мнение. Я бы не отрывался бы от всего мира. Без зрителей играть – никому чемпионат не нужен, со зрителями – это опасно, – сказал Байдачный.
Министерство здравоохранения сообщило о том, что по состоянию на 9 апреля в Беларуси зарегистрировано 1486 случаев заражения, 16 человек умерли за все время.
За сутки к количеству заразившихся прибавилось 420 новых случаев.
На данный момент проведено более 49 тысяч тестов.
Госпитализирован 1331 человек. Выздоровели 139. Умерли 16.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса в мире.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)