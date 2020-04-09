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Байдачный о ЧБ: «Без зрителей играть – никому чемпионат не нужен, со зрителями – это опасно»

09.04.2020 22:45 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса в мире.

– Что скажете о том, что наш чемпионат продолжается не смотря на коронавирус. Стоит ли останавливать чемпионат или хотя бы без зрителей проводить матчи?

– Ну для нашего чемпионата зрители большое значения не имеют. Я так понимаю. Хотя футбол такая игра… Да любое зрелище требует зрителей! И если зрителей мало, значит, зрелище плохое. Если у нас мало ходят на футбол, значит, футбол плохой. Поэтому если его лишить еще и зрителей, то тогда зачем вообще он нужен? Это мое личное мнение. Я бы не отрывался бы от всего мира. Без зрителей играть – никому чемпионат не нужен, со зрителями – это опасно, – сказал Байдачный.

Министерство здравоохранения сообщило о том, что по состоянию на 9 апреля в Беларуси зарегистрировано 1486 случаев заражения, 16 человек умерли за все время.

За сутки к количеству заразившихся прибавилось 420 новых случаев.

На данный момент проведено более 49 тысяч тестов.

Госпитализирован 1331 человек. Выздоровели 139. Умерли 16.

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Известный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса в мире.
 
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Вороновская газета
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Полымя
Единство
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