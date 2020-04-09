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Профессор Валерий Семенов свою жизнь посвятил изучению инфекционных болезней

09.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

О человеке, который всю свою жизнь посвятил изучению инфекционных болезней. Профессор Валерий Семенов -  автор свыше 750 научных публикаций, под его руководством подготовлены 6 докторов и 27 кандидатов медицинских наук, создана научная школа и новое направление в лечении пациентов с инфекционной патологией.

Профессор Валерий Семенов свою жизнь посвятил изучению инфекционных болезней

В непростой ситуации, когда весь мир борется с коронавирусом, профессор возглавил научную группу, которая менее чем за месяц создала отечественную тест-систему для определения СOVID-19. Разработку витебских ученых, которые без выходных  днем и ночью  проводили в лабораториях, оперативно сертифицировал Минздрав.
Наш репортаж из Витебска (видео).
 
Теги: Витебск
 
 
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О человеке, который всю свою жизнь посвятил изучению инфекционных болезней. Профессор Валерий Семенов -  автор свыше 750 научных публикаций, под его руководством...
 
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Единство
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