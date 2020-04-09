Футболист минского «Динамо» Соуза: Я не понимаю, почему в Беларуси не остановили чемпионат

«Трибуна» . Полузащитник минского «Динамо» Данило Соуза рассказал о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса, передает





«Все в Европе приостановили чемпионаты. Сильнейшие лиги имеют огромные доходы, но все равно все остановили. Я не понимаю, почему здесь этого не сделали. Нужно следить за тем, что делают во всем мире, а не идти своим путем.









Мы нервничаем и боимся, потому что не знаем, что может случиться завтра. Сегодня все хорошо, а завтра никто не знает, что может произойти. Может быть начнется такая ситуация, как в России, когда никому не разрешают выходить на улицу. В течение двух недель ходили слухи, что чемпионат остановят, но всегда есть повод продолжать, потому что подписываются права на показ матчей.





Мы все видим, что происходит в мире, и боимся за свои семьи. Я стараюсь максимально защитить себя и избегать контактов, но на матчах это невозможно. Я просто надеюсь, что мы жестоко не заплатим за все это», – сказал Данило.



