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Футболист минского «Динамо» Соуза: Я не понимаю, почему в Беларуси не остановили чемпионат

09.04.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Данило Соуза заявил, что футболисты боятся за свои семьи.

Полузащитник минского «Динамо» Данило Соуза рассказал о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса, передает «Трибуна».

«Все в Европе приостановили чемпионаты. Сильнейшие лиги имеют огромные доходы, но все равно все остановили. Я не понимаю, почему здесь этого не сделали. Нужно следить за тем, что делают во всем мире, а не идти своим путем.


Мы нервничаем и боимся, потому что не знаем, что может случиться завтра. Сегодня все хорошо, а завтра никто не знает, что может произойти. Может быть начнется такая ситуация, как в России, когда никому не разрешают выходить на улицу. В течение двух недель ходили слухи, что чемпионат остановят, но всегда есть повод продолжать, потому что подписываются права на показ матчей.

Мы все видим, что происходит в мире, и боимся за свои семьи. Я стараюсь максимально защитить себя и избегать контактов, но на матчах это невозможно. Я просто надеюсь, что мы жестоко не заплатим за все это», – сказал Данило.
 
 
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