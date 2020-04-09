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Листовки по профилактике коронавируса появятся во всех общественных местах Минска
09.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Листовки с рекомендациями по профилактике коронавируса разместят во всех общественных местах, в том числе транспорте, подъездах и на остановках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В городском Центре здоровья разработали четыре макета: памятка для родителей, пожилых людей, а также рекомендации по профилактике вируса и семь основных правил безопасности.
Планируемый тираж – свыше 10 тысяч экземпляров. В работе по информированию минчан примут участие все ведомства и организации, они же и помогут в распространении листовок.
Снежана Кавриго, заведующая городского Центра здоровья:
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Новости Беларуси. Листовки с рекомендациями по профилактике коронавируса разместят во всех общественных местах, в том числе транспорте, подъездах и на остановках,...
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