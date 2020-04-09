Для чего нужен антисептик и что делать, если его нет. Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

В борьбе с коронавирусом все средства хороши, но самыми действенными остаются те, которые сдерживают распространение заболевания. Важно соблюдать дистанцию в общественных местах, пользоваться средствами защиты и не пренебрегать правилами гигиены, как можно чаще мыть руки. Но что делать, если мыла и воды под рукой нет?

Здороваемся, держимся за поручни, дергаем дверные ручки … Продолжать список всего того, что мы делаем руками за день, можно бесконечно.

В детстве ощупывая, а иногда даже пробуя поверхности на вкус, мы познавали мир. Взрослые перила уже не облизывают, но немытые руки к лицу тянут.

За день – осознанно или нет – мы касаемся лица руками от двух до трех тысяч раз. Хорошо если мытыми.

Помимо масок, защитным барьером от коронавируса многие считают перчатки. Одноразовыми, из латекса теперь уже экипированы не только кассиры, но и прохожие. Вот только чувство безопасности – ложное.

Одноразовые перчатки – отличная среда для размножения бактерий и микробов. На такой резине скапливается в десятки раз больше патогенных микроорганизмов, чем на коже. И если на руках им могут противостоять естественные бактерии, на перчатках их попросту нет. И мы можем заразиться даже в тот момент, когда их снимаем.

Что действительно работает на 100%, так это антисептик. Желательно, чтобы бы он всегда был при вас. Обязательно спиртовой!

Светлана Южик, главный внештатный специалист по организации работы медицинских работников со средним специальным медицинским и фармацевтическим образованием Министерства здравоохранения Беларуси: «Изопропиловый спирт на 99,9 % убивает все неспоросодержащие микроорганизмы, он очень активно действует на всевозможные вирусы, на вирусы гриппа, вирус ОРВИ, даже на ВИЧ. В течение 12 секунд он уже даёт возможность обработать руки и сохраняет своё действие до трёх часов».

Важно, чтобы процент содержания спирта был не меньше 60. Поэтому все, что слабее, например, водка, неэффективно в борьбе с вирусами.

А вот спирт больше 80 градусов вреден для кожи, она пересыхает, могут появиться микротрещины, через которые в организм легко проникнут бактерии и вирусы.

Но что делать, если антисептика нет. Вот пару лайфхаков.

Первое: настойка боярышника. Содержание спирта в ней 70%. Так что если нет ничего другого, можно протереть руки. Второе – одеколон. Там тоже 70% спирта, а значит, в борьбе с коронавирусом сработает. Недостаток этих вариантов лишь в запахе, так что не увлекайтесь.

А еще антисептик можно изготовить самостоятельно, состав прост: спирт, перекись водорода, глицерин и кипяченая или дистиллированная вода. Раствор должен отстояться, ВОЗ рекомендует 72 часа. И можно пользоваться!

И помните, не нужно паниковать или доводить все до абсурда. Давайте просто следовать элементарным правилам защиты. Ведь они не такие уж и сложные.

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