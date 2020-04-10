|
UFC 249 отменен из-за коронавируса
10.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Турнир UFC 249 все-таки отменен из-за пандемии коронавируса,
Турнир должен был пройти 18 апреля. Президент организации Дэйна Уайт активно занимался поиском места для проведения боев и договорился с казино в Калифорнии, но в четверг получил звонок «из самых верхов» и вынужден был окончательно отменить UFC 249.
Отметим, что изначально участниками главного боя должны были стать Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон, но из-за невозможности дагестанца вылететь в США его заменил Джастин Гэтжи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турнир UFC 249 все-таки отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)