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Папа Римский возглавит крестный ход, который впервые за полвека пройдет не у Колизея и без верующих

10.04.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крестный ход перед Пасхой, который по католической традиции проводится вечером Страстной пятницы, впервые спустя 55 лет пройдет на площади перед собором Святого Петра, а не у стен Колизея. Служба печати Святого престола сообщила, что процессию возглавит Папа Римский Франциск, а проносить крест будут две группы по пять человек.


Пять человек будут представлять пенитенциарное учреждение Падуи, еще пять — сотрудники управления здравоохранения и гигиены Ватикана. Шествие начнется у обелиска, который расположен в центре площади (он напоминает об античной истории Вечного города), а затем продолжится под навесом, где установлено распятие из римской церкви Сан-Марчелло, избавившее, по преданию, город от эпидемии чумы в XVI веке.

Участие представителей тюрьмы в крестном ходе неслучайно. Именно в этом учреждении были выбраны авторы для написания текстов размышлений, которые произносятся во время 14 стояний, символизирующих эпизоды восхождения Христа на Голгофу и его мученическую смерть на кресте. К написанию текстов были привлечены как заключенные, так и охранники, а также близкие заключенных. Один из пассажей поручили написать дочери приговоренного к пожизненному заключению, а другой — родителям девушки, которая была убита.

Крестный ход будет проходить без верующих из-за пандемии, и его будут демонстрировать в прямом эфире несколько телеканалов по всему миру, а также интернет-каналы, включая портал Vatican News.

История крестного хода у Колизея

Впервые крестный ход у Колизея состоялся в 1750 году, когда древний цирк был освящен. Считается, что такая традиция была введена Папой Римским Бенедиктом XIV (1675−1758), который провозгласил древний амфитеатр «храмом, посвященным Христу и христианским мученикам», в память о погибших за веру в первые века правления императоров-язычников. Традиция прерывалась почти на 100 лет: с 1871 по 1964 год. Это было связано с тем, что в 1861 году Италия была объединена в королевство под короной дома Савойских. После долгого противостояния с силами, поддерживавшими папское государство, включавшее Рим, в 1870 году гарибальдийцам и королевским войскам удалось прорваться в город, и он стал столицей королевства.

Папа же оказался «добровольным затворником» Ватикана. Отношения между Святым престолом и итальянским государством удалось урегулировать только путем подписания Латеранских соглашений в 1929 году, когда итальянское правительство возглавлял Бенито Муссолини. Этот документ до сих пор лежит в основе отношений двух государств. Папа Павел VI вернул крестный ход к стенам Колизея в 1965 году.

Старые ритуалы в новой форме

Начиная с 8 марта в связи с борьбой с распространением коронавируса папские воскресные проповеди и коллективные аудиенции проходят в форме видеомостов. Эта Страстная неделя стала первой «виртуальной» в истории Римско-католической церкви. Ватикан разрешил приходам в Италии и во всем мире отложить крестные ходы, однако Папа Римский не отменил ни одной службы, которые проводит с небольшим числом помощников. Прошедшая также в соборе Святого Петра месса в Чистый четверг, которую демонстрировали онлайн, состоялась без традиционного омовения ног. В последние годы Франциск отправлялся в центры для мигрантов и тюрьмы для осуществления этого ритуала. А сама служба часто проходила в папской кафедральной базилике Святого Иоанна.

12 апреля, когда католический мир будет отмечать Пасху, понтифик в прямом эфире выступит с традиционным обращением к верующим «Граду и миру» также на пустой площади и при установленном перед собором чумном распятии.

 
 
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Эта Страстная неделя стала первой «виртуальной» в истории Римско-католической церкви. Ватикан разрешил приходам в Италии и во всем мире отложить крестные ходы,...
 
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