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Белорусские профсоюзы помогут медикам, заразившимся коронавирусом на работе
10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские профсоюзы готовят выплаты для медработников, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом, передает телеканал «МИР 24».
Средства поступают в специально созданный фонд. С момента подачи заявки и до начисления денег уйдет не больше трех дней. Компенсации полагаются всем сотрудникам, кто находился в контакте с больными.
Во всех профсоюзных организациях появились также кассы взаимопомощи для выплат тем, у кого возникли материальные трудности из-за простоя компании или предприятия.
Профсоюзы начали помогать врачам еще в марте. Например, приобретали средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Так, все регионы получили 14 тысяч спецкостюмов.
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Во всех профсоюзных организациях появились кассы взаимопомощи.
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