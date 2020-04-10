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Белорусские профсоюзы помогут медикам, заразившимся коронавирусом на работе

10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские профсоюзы готовят выплаты для медработников, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом, передает телеканал «МИР 24».

Средства поступают в специально созданный фонд. С момента подачи заявки и до начисления денег уйдет не больше трех дней. Компенсации полагаются всем сотрудникам, кто находился в контакте с больными.

«Фонд страховой профсоюзный, из него выплачиваются деньги тем работникам, которые были в контакте с больным коронавирусом и сами заразились, находятся на больничном более 21 дня. Человек обращается в свою первичную профсоюзную организацию, они смотрят больничный, обращаются непосредственно в фонд, и деньги выплачиваются без проволочек, сразу же», – рассказала зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Во всех профсоюзных организациях появились также кассы взаимопомощи для выплат тем, у кого возникли материальные трудности из-за простоя компании или предприятия.

Профсоюзы начали помогать врачам еще в марте. Например, приобретали средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Так, все регионы получили 14 тысяч спецкостюмов.



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Во всех профсоюзных организациях появились кассы взаимопомощи.
 
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