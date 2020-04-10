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«С ума сошел не только он»: политологи объяснили противоречивое поведение Лукашенко на фоне коронавируса

10.04.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 9 апреля, рассказал, что Москва уже оказывает помощь Минску в борьбе с коронавирусом. При этом днем ранее Александр Лукашенко попросил Евросоюз не только о медицинской, но и о финансовой помощи на фоне распространения COVID-19.

«С ума сошел не только он»: политологи объяснили противоречивое поведение Лукашенко на фоне коронавируса
Сам белорусский лидер неоднократно выражал сомнения в серьезности заявлений Всемирной организации здравоохранения о пандемии, отмечая, что к Беларуси это «не имеет никакого отношения».

«Вечерняя Москва» поговорила с политологами, объяснившими противоречивое поведение Лукашенко, который сначала заявляет об отсутствии необходимости ввода карантина в стране, а затем просит о помощи каждого, кто может ее предложить.

— В конце концов, с ума сошел не только Лукашенко, дай бог ему здоровья, но и Борис Джонсон, а в Швеции, например, до сих пор такая же модель, как и в Беларуси, — отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Проблема в том, что модель эта, похоже, не срабатывает. Уже сейчас, только по официальным данным, число больных на миллион человек в Беларуси в два раза больше, чем в России. Так что ситуация сложная, модель поведения Лукашенко придется менять, чего ему, впрочем, очень не хочется из-за некоторых политических и экономических мотивов.

По словам политолога, проблема в том, что собственных ресурсов в стране нет и президент очень боится остановки производств, особенно на фоне грядущих осенних выборов. В подобных чрезвычайных ситуациях важно найти баланс, компромисс между заботой о гражданах и экономическом благополучии.

— Разные политики ведут себя по-разному. Те, кто ставит во главу угла здоровье граждан, вводят жесткие карантинные меры. В России, кстати, карантин средней жесткости. Лукашенко, по сути, в меньшей степени рискует экономикой, но в куда большей — жизнями людей. Что ж, каждый делает свой выбор, — заключает Жарихин.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что ситуацию с коронавирусом Лукашенко удалось обернуть максимально в свою пользу:

— Заявляя, что COVID ему не страшен, президент считает, что борется с паникой. С другой стороны, это не мешает ему запрашивать и получать помощь. То есть, если коронавирус разовьется со всей силой, помощь эту он сможет использовать и резюмировать, что с мировой напастью Беларусь справилась лучше всех. Если нет — всегда найдется, куда употребить полученное. Особенно финансовую часть. Белорусская экономика нуждается в финансах всегда: своих нефти и газа нет, на роль промышленной державы Европы ее никто не пустит, вот и пытается страна выкручиваться как умеет. На этом в принципе строится вся система российско-белорусских отношений — они просят, мы дотируем. И не потому что белорусы — бездельники и дураки, а потому, что без внешних вливаний экономика там существовать не может.

Политолог объяснил, что финансовая помощь, которая кажется незначительной для ЕС, для Беларуси может оказаться очень существенной. А не помогать в этой ситуации ни Россия, ни соседние государства не могут — коронавирус не знает границ, и если граждан Беларуси поразит болезнь, все это отразится и на других странах. 

— Конечно, не думаю, что Лукашенко специально готовился к такому развитию событий, но, должен заметить, что выжал он из него все, что мог. В конце концов, руководить Беларусью и не уметь добывать воду из камня невозможно, — резюмировал Журавлев.
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 9 апреля, рассказал, что Москва уже оказывает помощь Минску в борьбе с коронавирусом. При этом днем...
 
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