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Директор «Славии» Василец о коронавирусе: «Ситуация пока контролируемая и не накалена до предела каким-то ажиотажем»

10.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Славии» Андрей Василец поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Количество людей на стадионе уменьшилось. Есть люди, которые предпочитают смотреть футбол дома – это безопаснее. С другой стороны, ситуация пока контролируемая и не накалена до предела каким-то ажиотажем, какими-то нехорошими вещами, когда пугают всех и вся.

Футбол для этого и создан, чтобы как-то привлечь людей всей страны, отвлечь от каких-то домашних дел, от каких-то проблем, от болезней, которые на сегодняшний день в такой стадии. Вот от этого всего отвлечь и дать какую-то отдушину. А вместе с тем, мы имеем возможность поделиться этой картинкой, этим футболом с Европой», – сказал Василец.

Напомним, на 10 апреля зафиксировано 1981 случай коронавируса, 169 человек выздоровели, 19 человек скончались. В трех городах – Минске, Гродно и Брестевведены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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