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Крупнейшие поставщики белорусской «молочки» в Россию вынуждены возвращать оплату через суды

10.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый и третий по объемам продаж в России поставщики белорусской «молочки» вынуждены возвращать оплату через суды. До обвала российского рубля совокупная сумма претензий белорусских компаний превышала 1 млн долларов. Сейчас из-за резкой девальвации российской валюты она значительно меньше.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

ОАО «Савушкин продукт» в конце февраля удалось отсудить долг у петербургской розничной сети. А вот разбирательство по иску Минского молочного завода № 1 в отношении несостоятельного крымского контрагента приостановлено в связи с введением на территории России «коронавирусных каникул».

Рассмотрение дела «Савушкин продукт-Москва» (дочерняя компания брестского завода «Савушкин продукт») против обанкротившегося Торгового дома «Интерторг» стартовало в Арбитражном суде Москвы в октябре прошлого года. В иске к бывшему крупному оптовому и розничному продавцу продовольственных товаров в Петербурге и Ленинградской области (он работал под брендами SPAR и «Народная 7Я семьЯ»), белорусы добивались возврата задолженности (и процентов за пользование чужими средствами) на 59,3 млн российских рублей. В конце февраля суд постановил, что не имеется никаких препятствий, чтобы должник выполнил свои обязательства.

В похожей ситуации оказался другой крупный поставщик молочных продуктов из Беларуси — Минский молочный завод № 1. На российском рынке он представлен одноименной дочкой, зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

В середине марта этого года она в качестве кредитора приобщила свои требования к делу о банкротстве крымской компании «Европродукт». Их размер по заявлению ООО «Минский молочный завод № 1» составляет около 9, 2 млн российских рублей. Пока «дочка» белорусского завода является крупнейшим кредитором крымской компании.

Судебное разбирательство должно было продолжиться в конце марта, но из-за угрозы распространения на территории России коронавируса на основании соответствующих постановлений и указов дата заседания в Арбитражном суде Крыма перенесена на 20 апреля 2020 года.

Компании — производители «Савушкин продукт» (дочерние структуры в России — «Савушкин продукт-Москва» и «Савушкин продукт») и Минский молочный завод № 1 («Минский молочный завод № 1») занимают, соответственно, первое и третье место по объемам выручки на российском рынке (данные за 2018 год). В тройку главных экспортеров белорусской молочной продукции в Россию входит также группа «Славяна"/"Эксимторг», которую контролирует Алексей Савчук — акционер «Молочных горок», Горецкого пищевого комбината и нескольких заводов в России.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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До обвала российского рубля совокупная сумма претензий белорусских компаний превышала 1 млн долларов. Сейчас из-за резкой девальвации российской валюты она...
 
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