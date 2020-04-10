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Увеличение числа заболевших коронавирусом в Беларуси поступательное и контролируемое
10.04.2020 13:32 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНа стационарном лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 1793 человека. Увеличение числа заболевших коронавирусом поступательное и контролируемое - сообщает Минздрав. Большинство случаев - это контакты 1 и 2 уровней. Заболевание чаще всего протекает в легкой или средней форме. 72 пациента на сегодня нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Тем временем, 169 человек выздоровели после лечения. За весь период эпидемии зафиксировано 19 смертей пациентов с хроническими заболеваниями.
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На стационарном лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 1793 человека. Увеличение числа заболевших коронавирусом поступательное и контролируемое -...
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