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Призыв в армию переносить не будут - решение принималось еще в конце февраля!

10.04.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Переносов воинского призыва в Беларуси из-за коронавируса нет, заявила в пятницу замминистра здравоохранения Елена Богдан.



По словам замминистра здравоохранения, совместное решение Минздрава и Минобороны было принято еще в конце февраля. Но тогда в Беларуси был зафиксирован только первый привозной случай заражение коронавирусом.

"Призывная кампания продолжается. У нас есть совместное решение с Минобороны, оно было выработано еще в конце февраля по проведению призывной кампании", – сообщила Богдан, отвечая на вопрос Sputnik.

По словам замминистра здравоохранения, если призывникам необходимы дополнительные обследования, для этого больницы есть. Помогает Минздраву и военная система здравоохранения, в первую очередь – 432-й госпиталь. 

"Если будет сложный случай, призывники будут в дальнейшем туда направляться", – добавила она.

"Пока никаких переносов нет", – подчеркнула замминистра и добавила, что работа с Минобороны выстроена, ведомства регулярно общаются.
 
 
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Переносов воинского призыва в Беларуси из-за коронавируса нет, заявила в пятницу замминистра здравоохранения Елена Богдан.
 
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