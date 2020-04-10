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Призыв в армию переносить не будут - решение принималось еще в конце февраля!
10.04.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Переносов воинского призыва в Беларуси из-за коронавируса нет, заявила в пятницу замминистра здравоохранения Елена Богдан.
По словам замминистра здравоохранения, совместное решение Минздрава и Минобороны было принято еще в конце февраля. Но тогда в Беларуси был зафиксирован только первый привозной случай заражение коронавирусом.
"Призывная кампания продолжается. У нас есть совместное решение с Минобороны, оно было выработано еще в конце февраля по проведению призывной кампании", – сообщила Богдан, отвечая на вопрос
По словам замминистра здравоохранения, если призывникам необходимы дополнительные обследования, для этого больницы есть. Помогает Минздраву и военная система здравоохранения, в первую очередь – 432-й госпиталь.
"Если будет сложный случай, призывники будут в дальнейшем туда направляться", – добавила она.
"Пока никаких переносов нет", – подчеркнула замминистра и добавила, что работа с Минобороны выстроена, ведомства регулярно общаются.
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Переносов воинского призыва в Беларуси из-за коронавируса нет, заявила в пятницу замминистра здравоохранения Елена Богдан.
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