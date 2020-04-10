Призыв в армию переносить не будут - решение принималось еще в конце февраля!









По словам замминистра здравоохранения, совместное решение Минздрава и Минобороны было принято еще в конце февраля. Но тогда в Беларуси был зафиксирован только первый привозной случай заражение коронавирусом.





Sputnik . "Призывная кампания продолжается. У нас есть совместное решение с Минобороны, оно было выработано еще в конце февраля по проведению призывной кампании", – сообщила Богдан, отвечая на вопрос





По словам замминистра здравоохранения, если призывникам необходимы дополнительные обследования, для этого больницы есть. Помогает Минздраву и военная система здравоохранения, в первую очередь – 432-й госпиталь.





"Если будет сложный случай, призывники будут в дальнейшем туда направляться", – добавила она.





"Пока никаких переносов нет", – подчеркнула замминистра и добавила, что работа с Минобороны выстроена, ведомства регулярно общаются.















