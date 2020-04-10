У студентки БНТУ обнаружили коронавирус. Общежитие - на карантине, студенты двух факультетов - на удаленке

Источник материала: Tut.by

У студентки БНТУ обнаружили коронавирус. 9 апреля ее госпитализировали в 4-ю клиническую больницу Минска. Сейчас, рассказывает Катерина, она чувствует себя хорошо: «На самом деле, все в порядке». Общежитие, где живет девушка, закрыто. Студентов двух факультетов переводят на онлайн-обучение, все они должны находиться в самоизоляции.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Катерина учится на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства БНТУ. По ее словам, первые недомогания у нее появились еще около месяца назад — периодически повышалась температура. 31 марта она пошла в медпункт — там ей открыли справку, на которой она пробыла до 6 апреля. В тот же день, говорит девушка, она упала в обморок — справку продлили. 7 апреля к ней приехала мама, пошла с ней в поликлинику и настояла на том, чтобы у дочки взяли тест на коронавирус. Мазок взяли. Днем 9 апреля пришел ответ: результат положительный.

Вечером девушку госпитализировали в 4-ю городскую клиническую больницу Минска.

После того как стало известно, что у одной из проживающих выявили коронавирус, общежитие № 6 закрылось: студенты заходили в здание, но не могли покидать его пределы. Однако некоторые этим запретом пренебрегли — и выходили в прямом смысле в окно первого этажа.

Что сейчас происходит в университете?

Общежитие № 6, в котором живет заразившаяся девушка, находится на улице Якуба Коласа, 26. В нем живут студенты двух факультетов — машиностроительного и факультета маркетинга, менеджмента и предпринимательства. С 10 апреля все они переходят на онлайн-обучение или управляемую самостоятельную работу, рассказали в пресс-службе университета. В течение следующих 14 дней студенты должны находиться в самоизоляции: проживающие в общежитии — оставаться в общежитии, студенты из Минска или те, кто снимает квартиры, — у себя по месту пребывания.

По информации ректората БНТУ, проживающим будет разрешено выходить только в ближайший магазин или аптеку за необходимыми покупками — примерно на полчаса. Также университет планирует организовать доставку продуктов первой необходимости в буфет общежития.

Контролировать присутствие и отсутствие студентов будут на вахте, рассказали TUT.BY в пресс-службе БНТУ. Прежде чем выйти, студент должен будет записать свою фамилию и время, когда он выходит.

Остальные общежития БНТУ открыты. Но попасть в них посторонние не смогут. Это прописано в плане Мингорисполкома по борьбе с распространением коронавируса. Как и то, что студентам из других городов запрещено уезжать в места своего постоянного проживания.

Все студенты, которые уходят в самоизоляцию, пишут заявления «о соблюдении правил поведения в самоизоляции». Оно разработано согласно постановлению Совета министров от 8 апреля 2020 года.

Напомним, в недавнем постановлении правительства Беларуси прописаны меры, которые будут предприняты за нарушение самоизоляции. Это или штаф до 50 базовых величин (до 1350 рублей), или административный арест, или уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Находящиеся в самоизоляции обязаны:

не покидать места проживания (пребывания), в том числе не ходить на работу (учебу), в объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Разрешается выйти в ближайший продовольственный магазин или аптеку, а также вынести мусор;

выйти в ближайший продовольственный магазин или аптеку, а также вынести мусор; при выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости использовать маску, не допускать контактов с другими лицами;

уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе;

исключать пользование услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги требуются для обеспечения безопасности жизнедеятельности;

при ухудшении состояния здоровья (повышение температуры тела до 37 °C

и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую медицинскую помощь

по телефону 103 или отправив СМС-сообщение, сообщив при этом о нахождении

в самоизоляции.