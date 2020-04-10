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У студентки БНТУ обнаружили коронавирус. Общежитие - на карантине, студенты двух факультетов - на удаленке
10.04.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У студентки БНТУ обнаружили коронавирус. 9 апреля ее госпитализировали в 4-ю клиническую больницу Минска. Сейчас, рассказывает Катерина, она чувствует себя хорошо: «На самом деле, все в порядке». Общежитие, где живет девушка, закрыто. Студентов двух факультетов переводят на онлайн-обучение, все они должны находиться в самоизоляции.
Катерина учится на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства БНТУ. По ее словам, первые недомогания у нее появились еще около месяца назад — периодически повышалась температура. 31 марта она пошла в медпункт — там ей открыли справку, на которой она пробыла до 6 апреля. В тот же день, говорит девушка, она упала в обморок — справку продлили. 7 апреля к ней приехала мама, пошла с ней в поликлинику и настояла на том, чтобы у дочки взяли тест на коронавирус. Мазок взяли. Днем 9 апреля пришел ответ: результат положительный.
Вечером девушку госпитализировали в 4-ю городскую клиническую больницу Минска.
После того как стало известно, что у одной из проживающих выявили коронавирус, общежитие № 6 закрылось: студенты заходили в здание, но не могли покидать его пределы. Однако некоторые этим запретом
Что сейчас происходит в университете?
Общежитие № 6, в котором живет заразившаяся девушка, находится на улице Якуба Коласа, 26. В нем живут студенты двух факультетов — машиностроительного и факультета маркетинга, менеджмента и предпринимательства. С 10 апреля все они переходят
По информации ректората БНТУ, проживающим будет разрешено выходить только в ближайший магазин или аптеку за необходимыми покупками — примерно на полчаса. Также университет планирует организовать доставку продуктов первой необходимости в буфет общежития.
Контролировать присутствие и отсутствие студентов будут на вахте, рассказали TUT.BY в пресс-службе БНТУ. Прежде чем выйти, студент должен будет записать свою фамилию и время, когда он выходит.
Остальные общежития БНТУ открыты. Но попасть в них посторонние не смогут. Это прописано
Все студенты, которые уходят в самоизоляцию, пишут заявления «о соблюдении правил поведения в самоизоляции». Оно разработано согласно постановлению Совета министров от 8 апреля 2020 года.
Напомним, в недавнем
Находящиеся в самоизоляции обязаны:
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У студентки БНТУ обнаружили коронавирус. Общежитие - на карантине, студенты двух факультетов - на удаленке
У студентки БНТУ обнаружили коронавирус. 9 апреля ее госпитализировали в 4-ю клиническую больницу Минска. Сейчас, рассказывает Катерина, она чувствует себя хорошо:...
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