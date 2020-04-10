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Минздрав просит церковь проводить все богослужения на улице

10.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав просит церковь проводить все богослужения на улице

Министерство здравоохранения Беларуси просит церковь по возможности проводить все богослужения на улице из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. 

Белорусские медики высказали свои пожелания по поводу проведения праздников в период распространения коронавируса. 

К слову, приход храма «Всецарица» в Минске уже начал онлайн-трансляцию богослужений на сайте http://pantanassa.by/

Минздрав напоминает, что людям, которые имеют у себя или своих близких родственников признаки сезонных вирусных заболеваний в виде повышенной температуры тела, насморка, боли в горле, трудностей с дыханием и т.д., рекомендуется воздержаться от участия в богослужениях. В таких случаях необходимо обратиться к врачам и выполнять их указания. 

Также церковь напоминает, что в электронных СМИ организованы онлайн-трансляции богослужений. К их просмотру может присоединиться каждый желающий.

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Теги: Минск
 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси просит церковь по возможности проводить все богослужения на улице из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. ...
 
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