Источник материала: ProBusiness





Рынок труда, банкротство и микроменеджмент. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Узнали , что происходит на рынке такси после того, как компания А1 запустила свой сервис «А1 Такси».

Выяснили , в каких регионах и отраслях Беларуси сильнее всего сокращается количество работников.

Налоговая и ФСЗН стали чаще отправлять компании в банкротство.

Топ-менеджер «Острова чистоты» рассказал , что сейчас происходит с этой сетью.

Полезное для бизнеса

Предприниматель рассказал, чем опасен микроменеджмент и как с ним бороться.

Эксперт дал советы , как вести переговоры с китайскими партнерами.

Истории бизнеса

Руслан Миняжетдинов, CEO и Founder INET Studio, увлекся интернетом в школьные годы. Свое агентство он запустил уже студентом на 3 курсе, а сейчас среди клиентов — L`Oreal, Черноголовка, Bonduelle, Черкизово и другие большие бренды. Предприниматель рассказал «Про бизнес», как ему удалось вырастить свое дело в одного из лидеров рынка, не будучи «акулой» бизнеса, и какими принципами он руководствуется в работе с более чем 130 сотрудниками, живущими в разных городах.