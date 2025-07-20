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Реинкарнация "Острова чистоты" и обострение конкуренции на рынке такси: новости бизнеса за 14-20 июля 2025 года
20.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рынок труда, банкротство и микроменеджмент. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Налоговая и ФСЗН
Топ-менеджер «Острова чистоты»
Полезное для бизнеса
Предприниматель рассказал,
Эксперт
Истории бизнеса
Руслан Миняжетдинов, CEO и Founder INET Studio, увлекся интернетом в школьные годы. Свое агентство он запустил уже студентом на 3 курсе, а сейчас среди клиентов — L`Oreal, Черноголовка, Bonduelle, Черкизово и другие большие бренды. Предприниматель рассказал «Про бизнес»,
Компания с говорящим названием MURAWEI сосредоточена на квартирных и офисных переездах. Специалисты берутся и за обычную перевозку коробок, и за нестандартные доставки наподобие «переместить станок весом 1700 кг», «поднять в квартиру каменную ванну» или «сделать так, чтобы в пятницу сотрудники ушли из одного офиса, а потом пришли в другой». Как начиналась эта история, во сколько может обойтись скол на широкоформатной плитке и почему грузчики сталкиваются с выгоранием,
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Реинкарнация "Острова чистоты" и обострение конкуренции на рынке такси: новости бизнеса за 14-20 июля 2025 года
Рынок труда, банкротство и микроменеджмент. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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