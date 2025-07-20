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Реинкарнация "Острова чистоты" и обострение конкуренции на рынке такси: новости бизнеса за 14-20 июля 2025 года

20.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Рынок труда, банкротство и микроменеджмент. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Узнали, что происходит на рынке такси после того, как компания А1 запустила свой сервис «А1 Такси».

Выяснили, в каких регионах и отраслях Беларуси сильнее всего сокращается количество работников.

Налоговая и ФСЗН стали чаще отправлять компании в банкротство.

Топ-менеджер «Острова чистоты» рассказал, что сейчас происходит с этой сетью.

Полезное для бизнеса

Предприниматель рассказал, чем опасен микроменеджмент и как с ним бороться.

Эксперт дал советы, как вести переговоры с китайскими партнерами.

Истории бизнеса

Руслан Миняжетдинов, CEO и Founder INET Studio, увлекся интернетом в школьные годы. Свое агентство он запустил уже студентом на 3 курсе, а сейчас среди клиентов — L`Oreal, Черноголовка, Bonduelle, Черкизово и другие большие бренды. Предприниматель рассказал «Про бизнес», как ему удалось вырастить свое дело в одного из лидеров рынка, не будучи «акулой» бизнеса, и какими принципами он руководствуется в работе с более чем 130 сотрудниками, живущими в разных городах.

Компания с говорящим названием MURAWEI сосредоточена на квартирных и офисных переездах. Специалисты берутся и за обычную перевозку коробок, и за нестандартные доставки наподобие «переместить станок весом 1700 кг», «поднять в квартиру каменную ванну» или «сделать так, чтобы в пятницу сотрудники ушли из одного офиса, а потом пришли в другой». Как начиналась эта история, во сколько может обойтись скол на широкоформатной плитке и почему грузчики сталкиваются с выгоранием, рассказал сооснователь и владелец компании Кирилл Мигун.

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Рынок труда, банкротство и микроменеджмент. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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