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Минздрав Беларуси подтвердил смерть врачей от коронавируса

10.04.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан подтвердила, что среди скончавшихся от коронавируса в республике есть и врачи.

“Медицинские работники (которые умерли – прим.) есть и в Витебске, и в Минске, действительно, зараженные коронавирусной инфекцией… Есть”, – сказала Богдан в ходе онлайн-брифинга, пишет "Интерфакс".

При этом замминистра отказалась уточнить количество умерших от коронавируса врачей. Она пояснила, что считает это корректным с точки зрения биоэтики. “Медработники, безусловно, находятся в группе риска, и поэтому основная задача – обеспечить их средствами защиты”, – подчеркнула Богдан.

По ее словам, многие врачи и она сама минимизировали контакты с родными и близкими, чтобы предупредить распространение инфекции.

Как сообщалось, на утро 10 апреля в Беларуси зафиксировано 1981 случай коронавируса (рост на 33% по сравнению с 9 апреля), 169 человек (139 человек на 9 апреля), скончались 19 человек (13 человек).

Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции
Минздрав разрешил контактам первого уровня находиться на самоизоляции дома в течение 14 дней. Им будет выдаваться листок нетрудоспособности. Разрешено выдавать его на период до 14 дней.

Люди будут находиться под медицинским наблюдением. Планируется им проводить тестирование таких пациентов на первый, седьмой и тринадцатый день. Медики за время наблюдения будут посещать таких пациентов три раза. Кроме того, им каждый день будут звонить участковые врачи, помощники врачей или участковые медсестры, чтобы уточнить состояние здоровья.

Увеличение зарегистрированных случаев COVID-19 связано с ростом проведенных тестов
“Надо быть готовыми к тому, что число зарегистрированных случаев COVID-19 будет увеличиваться. Чем больше мы будем тестировать людей, тем, естественно, будет большим выявленное число”, – рассказала Елена Богдан.

В Беларуси десять человек из числа выздоровевших от COVID-19 согласились стать донорами изоиммунной плазмы
Ее планируется использовать для лечения наиболее тяжелых больных. Это новое научное направление для РНПЦ трансфузиологии. Планируется разработать новую методику оказания медпомощи наиболее тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией с применением изоиммунной плазмы людей, перенесших коронавирусную инфекцию.


Замминистра рассказала о встречах с руководством православной и римско-католической церквей. На них медики высказали пожелания по проведению праздников с учетом ситуации с коронавирусом. Сегодня ,например, стало известно, что приход храма «Всецарица» в Минске начал онлайн-трансляцию богослужений – http://pantanassa.by/.

О таких же инициативах идет речь и в обращении Синода Белорусской Православной Церкви. В нем есть призыв строго придерживаться санитарных норм, рекомендованных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Людям, обнаружившим у себя или своих близких родственников признаки сезонных вирусных заболеваний (повышенную температуру тела, насморк, боль в горле, трудности с дыханием и т.д.) предлагается воздержаться от участия в общественных богослужениях, обратиться к врачам и строго следовать их указаниям.

Церковь напоминает, что в электронных СМИ организованы онлайн-трансляции богослужений. Каждый желающий может присоединиться к просмотру и, тем самым, принять участие в молитве.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан подтвердила, что среди скончавшихся от коронавируса в республике есть и врачи.
 
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