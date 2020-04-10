Журналисты сфотографировали, что Лукашенко пишет на совещаниях о коронавирусе

Источник материала: KYKY

Если вы в последнее время смотрите трансляции с совещаний Александра Лукашенко с медиками на тему коронавируса (о, там бывает много интересного!), вы, наверное, замечали, что президент часто пишет себе что-то на бумаге. Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, показал , как выглядели такие пометки, сделанные 7 апреля:

Почерк разборчивый, поэтому можно понять, что первым пунктом для вертикали идет «обеспечить средствами защиты». Слово «цены» с восклицательным знаком. А еще «Минздраву и врачам – лечить!» с пометкой «каждый занимается своим делом».

На ум сразу приходит великий мем, который появился благодаря операторам ОНТ. Они полным кадром сняли блокнот одного из участников встречи 2018 года, на которой президент разносил министра спорта, тренеров и других спортивных функционеров. «Будем много платить за результат. Сами зарабатываете – тратьте. Использование инфраструктуры – Ковальчук блеснул на горизонте и затух. Ответишь персонально. В ближайшее время мы покажем. Ответишь... Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...», – было написано на листке у бывшего вице-премьера и посла Беларуси в Литве Владимира Дражина.

Просто напомним, как это выглядело: