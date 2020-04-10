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Журналисты сфотографировали, что Лукашенко пишет на совещаниях о коронавирусе
10.04.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Если вы в последнее время смотрите трансляции с совещаний Александра Лукашенко с медиками на тему коронавируса (о, там бывает много интересного!), вы, наверное, замечали, что президент часто пишет себе что-то на бумаге. Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко,
Почерк разборчивый, поэтому можно понять, что первым пунктом для вертикали идет «обеспечить средствами защиты». Слово «цены» с восклицательным знаком. А еще «Минздраву и врачам – лечить!» с пометкой «каждый занимается своим делом».
На ум сразу приходит великий мем, который
Просто напомним, как это выглядело:
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Если вы в последнее время смотрите трансляции с совещаний Александра Лукашенко с медиками на тему коронавируса (о, там бывает много интересного!), вы, наверное,...
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