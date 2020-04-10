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ЕАЭС о мерах по обеспечению экономической стабильности

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главы правительств ЕАЭС согласовали меры, которые необходимо предпринять в рамках союза пяти государств Евразийский межправсовет состоялся сегодня в Москве в формате видеоконференции. Одна из основных тем - обеспечение экономической стабильности в условиях...

. Одна из основных тем - обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. Главы правительств ЕАЭС согласовали меры, которые необходимо предпринять в рамках союза пяти государств.Это касается движения товаров, которые остро необходимы сегодня: средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, медикаменты, упрощение таможенных процедур.На следующей неделе в формате видеоконференции - меры реагирования на ситуацию с COVID-19 обсудят главы стран ЕАЭС.Сегодня речь шла и о стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Остаются нерешенными два вопроса. Они касаются либерализации автоперевозок и согласования цен на прокачку газа.