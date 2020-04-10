ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главы правительств ЕАЭС согласовали меры, которые необходимо предпринять в рамках союза пяти государств

10.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Евразийский межправсовет  состоялся сегодня в Москве  в формате видеоконференции. Одна из основных тем - обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. Главы правительств ЕАЭС  согласовали меры, которые необходимо предпринять в рамках союза пяти государств.

ЕАЭС о мерах по обеспечению экономической стабильности

Это касается  движения товаров, которые остро необходимы сегодня: средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, медикаменты, упрощение таможенных процедур. 

Михаил Мясникович, Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии: "Это вопросы, связанные с зеленым коридором, чтобы что-то прикупить из трех стран по упрощенной схеме. Вопросы, связанные с перемещением товаров внутри страны. Вопросы, связанные с транспортом при пересечении границ, чтобы не возникало заморочек, которых очень много: проверки состояния водителей, то, насколько грузы безопасные и т.д. В этом плане комиссия принимает оперативные решения вместе с национальными правительствами для того, чтобы взаимно поддержать друг друга".

На следующей неделе в формате видеоконференции - меры реагирования на ситуацию с COVID-19 обсудят главы стран ЕАЭС.
Сегодня речь шла и о стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Остаются нерешенными два вопроса. Они касаются либерализации автоперевозок и согласования цен на прокачку газа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийский межправсовет  состоялся сегодня в Москве  в формате видеоконференции. Одна из основных тем - обеспечение экономической стабильности в условиях...
 
Новости дня
Новости
 
«Не знаем, как работать». Импортеры, торговля и чиновники об ограничении роста цен и последствиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика