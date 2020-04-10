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Главы правительств ЕАЭС согласовали меры, которые необходимо предпринять в рамках союза пяти государств
10.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
ЕАЭС о мерах по обеспечению экономической стабильностиЭто касается движения товаров, которые остро необходимы сегодня: средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, медикаменты, упрощение таможенных процедур.
Михаил Мясникович, Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии: "Это вопросы, связанные с зеленым коридором, чтобы что-то прикупить из трех стран по упрощенной схеме. Вопросы, связанные с перемещением товаров внутри страны. Вопросы, связанные с транспортом при пересечении границ, чтобы не возникало заморочек, которых очень много: проверки состояния водителей, то, насколько грузы безопасные и т.д. В этом плане комиссия принимает оперативные решения вместе с национальными правительствами для того, чтобы взаимно поддержать друг друга".
На следующей неделе в формате видеоконференции - меры реагирования на ситуацию с COVID-19 обсудят главы стран ЕАЭС.
Сегодня речь шла и о стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Остаются нерешенными два вопроса. Они касаются либерализации автоперевозок и согласования цен на прокачку газа.
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Главы правительств ЕАЭС согласовали меры, которые необходимо предпринять в рамках союза пяти государств
Евразийский межправсовет состоялся сегодня в Москве в формате видеоконференции. Одна из основных тем - обеспечение экономической стабильности в условиях...
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