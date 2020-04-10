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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты прогнозируют спад экономики еврозоны Экономика еврозоны во 2-м квартале упадет на 10 с половиной процентов. Особенно серьезная турбулентность ожидает промышленное производство, утверждают...

Экономика еврозоны во 2-м квартале упадет на 10 с половиной процентов. Особенно серьезная турбулентность ожидает промышленное производство, утверждают специалисты из Мюнхена и Цюриха. За первые 3 месяца его падение составило более 4 процентов, а с апреля по июнь снижение достигнет отметки 18 процентов.Минфин Литвы прогнозирует, что в этом году падение ВВП страны может превысить 10 процентов из-за коронавируса. Введенный в Литве карантин сокращает годовой рост ВВП страны примерно на 0,5 процентного пункта в неделю, утверждает министр финансов страны.