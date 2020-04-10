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В Слуцке подтвердился первый случай коронавируса — источники
10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцком районе за минувшие сутки был зарегистрирован первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сайту SlutskGorod сообщили несколько источников.
По информации SG, первый заражённый - житель другого города, который обратился в учреждение здравоохранения по месту нахождения. В настоящий момент он госпитализирован. Официально подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось.
Собеседники говорят, что Слуцкая ЦРБ - единственная на несколько районов, где сохранилась более-менее спокойная обстановка. Поэтому именно здесь экстренную медицинскую помощь оказывают жителям восьми районов. Несколько работников на вопросы корреспондента о ситуации в больнице ответили ёмкой фразой: «У нас военное положение».
По данным Минздрава, за последние сутки число лабаработрно-подтверждённых фактов COVID-19 в республике
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В Слуцком районе за минувшие сутки был зарегистрирован первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сайту SlutskGorod сообщили несколько источников.
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