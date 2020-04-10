11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Источник материала: Горецкий вестник

1 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.





Новый порядок на территории Беларуси насаждался через геноцид и массовый террор. За малейшие нарушения — расстрел. За время гитлеровской оккупации на принудительные работы в Германию было вывезено почти 400.000 жителей Беларуси. Около половины из них погибли в неволе. На территории Беларуси нацисты создали около 250 лагерей советских военнопленных и 350 лагерей, тюрем, других мест принудительного содержания гражданского населения. Массово совершалось убийство еврейского населения и евреев, депортированных из Западной Европы. По количеству жертв (206.500 человек) лагерь смерти Тростенец считается одним из крупнейших в Европе. В марте 1944 года в лагеря смерти, организованные нацистами возле населенных пунктов Озаричи, Подосинник и Дерть, было согнано около 50.000 стариков, детей, женщин, инвалидов, людей, больных тифом. До освобождения 65-й армией 1-го Белорусского фронта 18 — 19 марта 1944 года здесь погибло от 9.000 до 13.000 человек (некоторые исследователи даже называют цифру 20.000 жертв). В материалах Нюрнбергского процесса назывались цифры освобожденных: детей до 13 лет — 15.960 человек, нетрудоспособных женщин — 13.072 и стариков — 4.448.

Бухенвальд фашисты превратили в гигантскую фабрику смерти. Всего в лагере было уничтожено (повешено, убито, умерло от истощения) по официальным данным более 56000 человек (по некоторым данным эта цифра составляла около 100 тыс. человек). В концлагере были газовые камеры, крематории, ограждения из колючей проволоки, по которой пропускали электрический ток, охрана концлагеря осуществлялась только войсками СС.

В годы 2-ой мировой войны в концлагерь Бухенвальд нацистами было брошено около 18 млн. человек из всех стран Европы, 11 млн. из них погибли.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда решились на вооруженное восстание, т.к. узнали, что командование лагеря получило приказ об уничтожении всех заключенных. Восставшие просили помощи SOS на 3-х языках (американская танковая колонна генерала Паттона, которая была рядом и наступала в направлении Бухенвальда, получила сигнал бедствия «Нас хотят расстрелять, уничтожить, просим немедленной помощи «SOS», Бухенвальд», но помощь так и не пришла). Восстание спасло жизнь десяткам тысяч людей многих национальностей.

Могилевская областная ассоциация малолетних узников фашистской неволи