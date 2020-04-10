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Главврач Слуцкой ЦРБ рассказал, как изменится приём пациентов в подразделениях больницы

10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Каких пациентов до конца апреля не будут принимать в стоматологической поликлинике, почему перемещается женская консультация, кто теперь будет принимать маленьких случчан и можно ли сейчас пройти медицинскую комиссию. На эти вопросы SlutskGorod ответил главный врач Слуцкой ЦРБ Олег Лесников.

С 13 апреля стоматологическая поликлиника Слуцка временно приостанавливает плановый приём пациентов. До конца месяца можно будет обратиться к врачу только по острой боли. Такое распоряжение Слуцкая ЦРБ получила 8 апреля от Министерства здравоохранения.

Учитывая высокий риск заражения медицинских работников при оказании стоматологической помощи, нам рекомендовано прекратить плановый приём. Пока в поликлинике будет работать только дежурный врач, который окажет экстренную помощь, — пояснил Олег Григорьевич. Всех остальных работников мы переводим в распоряжение администрации ЦРБ. Они будут выполнять работы во взрослой поликлинике. Медицинским работникам более старшего возраста даём отпуск.

Про женскую консультацию

Как рассказал Олег Лесников, с 13 апреля женская консультация временно перемещается в здание кожно-венерологического диспансера по улице 14-ти Партизан. Это делается для того, чтобы уменьшить риск заражения беременных женщин в том случае, если пациенты с COVID-19 появятся в Слуцке.

Самая лучшая защита — социальное дистанцирование. И таким образом мы защищаем наших женщин от источника повышенной опасности, которым является ЦРБ. И ни с чем другим это не связано, говорит главврач. Учитывая, что дерматологическая и косметологическая помощь на данный момент не настолько актуальны, для этого мы оставили только два кабинета с отдельным входом в конце здания. Остальное предоставляем в распоряжение женской консультации.

На вопрос журналиста, что сейчас будет с женской консультацией, он ответил, что помещения планируют использовать для своих целей и решение по этому вопросу уже есть.

Детская поликлиника, медкомиссия и отделение для COVID-пациентов

Приём маленьких пациентов будет проходить в прежнем режиме, все специалисты детской поликлиники работают. Однако потоки будут разделены, как и раньше: для прививок и наблюдений за развитием есть день здорового ребёнка. Дети с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела будут находиться под особым контролем и рассматриваться, как потенциально заражённые.

— Недавно мы временно приостанавливали прохождения медицинских комиссий. На данный момент есть рекомендация Минздрава о возобновлении осмотров, но проходить они будут в соответствии с планом, — сказал Олег Лесников. — В данный момент ЦРБ имеет всё необходимое, медицинский персонал работает в средствах индивидуальной защиты. Но и сами люди должны проявить ответственность, чтобы не подвергать риску заражения окружающих.

Кроме того Олег Григорьевич сказал, что в случае необходимости некоторые отделения больницы будут перепрофилированы под отделения для пациентов с коронавирусом. Такой план уже есть в ЦРБ, ему будут следовать по мере необходимости.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Каких пациентов до конца апреля не будут принимать в стоматологии, почему перемещается женская консультация, кто теперь будет принимать маленьких случчан и можно...
 
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