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Украина продолжает вводить все более строгие карантинные меры
10.04.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРеальные масштабы угрозы оценить сложно: пока сделано лишь около 10 тысяч соответствующих тестов. Тем не менее, в стране остановлена работа общественного транспорта, прекращена работа большинства предприятий и учреждений, запрещено проведение любых массовых мероприятий.
Ситуацию нам прокомментировал украинский политолог Александр Охрименко: "Мы сейчас обвалимся до уровня 2014-2015 года, и, чтобы только вернуться к уровню 2019 года, нам потребуется лет 5. Причем это отбросил не коронавирус, а карантин! Если бы взяли белорусский опыт - экономика работает, но при этом плотно занялись бы медициной, плотно занялись бы поликлиниками, больницами".
Риски украинского карантинаПолитолог указывает, что потери для Украины от карантина, по разным оценкам, составят от 5 до 10% ВВП. Причем во многих случаях принимаемые правительством меры нельзя считать оправданными. Например, отмена пригородного сообщения лишает украинцев возможности выживать хотя бы за счет тех же огородов. В ситуации, когда без работы остались более 2 миллионов граждан, это грозит стране социальным взрывом.
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Реальные масштабы угрозы оценить сложно: пока сделано лишь около 10 тысяч соответствующих тестов. Тем не менее, в стране остановлена работа общественного...
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