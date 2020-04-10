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Риски украинского карантина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украина продолжает вводить все более строгие карантинные меры Реальные масштабы угрозы оценить сложно: пока сделано лишь около 10 тысяч соответствующих тестов. Тем не менее, в стране остановлена работа общественного...

Реальные масштабы угрозы оценить сложно: пока сделано лишь около 10 тысяч соответствующих тестов. Тем не менее, в стране остановлена работа общественного транспорта, прекращена работа большинства предприятий и учреждений, запрещено проведение любых массовых мероприятий.Ситуацию нам прокомментировалПолитолог указывает, что потери для Украины от карантина, по разным оценкам, составят от 5 до 10% ВВП. Причем во многих случаях принимаемые правительством меры нельзя считать оправданными. Например, отмена пригородного сообщения лишает украинцев возможности выживать хотя бы за счет тех же огородов. В ситуации, когда без работы остались более 2 миллионов граждан, это грозит стране социальным взрывом.