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"Квартал" высмеял советы Лукашенко о коронавирусе

11.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Актеры студии "Квартал 95" высмеяли советы президента Беларуси Александра Лукашенко о лечении коронавируса.

Так, артисты прокомментировали слова президента в новом выпуске шоу "ЧистоNews", который был опубликован на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, в ролике показали фрагмент интервью Лукашенко, в котором он рассказывает, что помогает от коронавирса:

"Надо у костра посидеть, погреться, подышать этим дымом, гарью..."

"Напомним, что в прошлый раз президент рекомендовал лечиться сауной и водкой, но, наверное, ослабленная экономика внесла свои коррективы и сейчас белорусам по карману только огонь с дымом", – заключил Казанин.
 
 
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Актеры студии "Квартал 95" высмеяли советы президента Беларуси Александра Лукашенко о лечении коронавируса.
 
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