"Квартал" высмеял советы Лукашенко о коронавирусе

Так, артисты прокомментировали слова президента в новом выпуске шоу "ЧистоNews", который был опубликован на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, в ролике показали фрагмент интервью Лукашенко, в котором он рассказывает, что помогает от коронавирса:





"Надо у костра посидеть, погреться, подышать этим дымом, гарью..."



