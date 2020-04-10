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"Квартал" высмеял советы Лукашенко о коронавирусе
11.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Актеры студии "Квартал 95" высмеяли советы президента Беларуси Александра Лукашенко о лечении коронавируса.
Так, артисты прокомментировали слова президента в новом выпуске шоу "ЧистоNews", который был опубликован на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В частности, в ролике показали фрагмент интервью Лукашенко, в котором он рассказывает, что помогает от коронавирса:
"Надо у костра посидеть, погреться, подышать этим дымом, гарью..."
"Напомним, что в прошлый раз президент рекомендовал лечиться сауной и водкой, но, наверное, ослабленная экономика внесла свои коррективы и сейчас белорусам по карману только огонь с дымом", – заключил Казанин.
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Актеры студии "Квартал 95" высмеяли советы президента Беларуси Александра Лукашенко о лечении коронавируса.
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