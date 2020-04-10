В Москве вводят пропускной режим, на неделю прекращается работа большинства организаций

Источник материала: Виртуальный Брест

В Москве с 13 апреля в рамках борьбы с коронавирусом вводят пропускной режим. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. С 13 по 19 апреля в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений. С 30 марта в городе по распоряжению мэра введен обязательный режим самоизоляции.

Фото: Reuters

По его словам, на текущей неделе ситуация с коронавирусом стала ухудшаться: в больницы поступает все больше людей. В столице продолжат переоборудовать медицинские учреждения для приема пациентов с коронавирусом.

В Москве на неделю прекращается работа большинства организаций, за исключением предприятий непрерывного цикла. Приостанавливается работа в области оптовой торговли, рекламы, аренды, сферы развлечений, подбора персонала и операций с недвижимостью. Временные ограничения в Москве не распространяются на организации ОПК, авиастроения и предприятия, работающие по государственному оборонному заказу. Уже издан соответствующий указ.

Мэр заявил, что многие горожане не соблюдают уже имеющиеся ограничения, поэтому власти приняли решение о введении пропускного режима в Москве.

— На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно, — сообщил Собянин.

Пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверять предоставленные сведения.

Собянин предупредил горожан, что ближайшие недели будут тяжелыми, необходимо запастись терпением и соблюдать все установленные ограничения.

Напомним, в России до конца апреля введен режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. В России, по последним данным, число заразившихся коронавирусом приближается к 12 тысячам (1786 новых случаев за сутки), умерли 94 человека.