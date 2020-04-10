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Самоизоляция: когда необходима, для чего и кому стоит отказаться от встреч с друзьями. Рубрика «Антивирус»

10.04.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самоизоляция: когда необходима, для чего и кому стоит отказаться от встреч с друзьями. Рубрика «Антивирус»

Мир уже не будет прежним, но сделать его лучше в силах каждого из нас. Пандемия коронавируса заставляет людей менять привычки, образ жизни и объединяет в поисках эффективного средства борьбы. Но большие перемены начинаются с элементарных вещей: гигиены рук, санитарной обработки рабочего места, ношения масок или респираторов, социального дистанцирования. Когда оно необходимо, для чего и кому стоит отказаться от встреч с друзьями, близкими и родным?  

Опустевшие улицы, свободный трафик и закрытые границы. Эпидемия коронавируса изменила облик многих стран. Маски, перчатки и антисептики – этих мер для победы с невидимым врагом уже недостаточно. Число заражённых растёт. И один из способов снизить скорость распространения COVID-19, пока вирусологи ищут вакцину, а медики спасают заболевших, – самоизоляция. 

Оставить работу, забыть про людные места и любые личные встречи минимум на 14 дней. Решение, по сути, должно быть добровольным. Если! Всего три условия: вы инфицированы, вы контактировали с инфицированным или приехали из стран, где зарегистрирован COVID-19.

Почему это важно? Вот простая схема. Один условно заражённый человек просто приветствует другого – рукопожатием. И можно смело умножать количество инфицированных сразу на пять. Дальше геометрическая прогрессия пугает.

Да, конечно, это случится не за один день. У одних симптомы проявятся лишь через двое суток, у других и вовсе их не будет – и это самая коварная особенность коронавируса. Носитель будет заражать остальных, даже не подозревая об этом. Все точки над i расставят 14 дней. 

Степень риска высока. Особенно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Хотя, как говорят в народе, не бывает здоровых людей, бывают недообследованные. И лучше не подвергать себя и других опасности. 

Как только появились подозрения, должна проявиться и гражданская сознательность. Если вы работаете, то о своем плохом самочувствии обязательно предупредите руководителя. И оставайтесь дома. Билетом на улицу ближайшие две недели станет лишь вынос мусора, поход в аптеку или ближайший магазин. И обязательно в маске. Как вы понимаете, театры, кино, кафе тоже под запретом.

Если думаете, что это шутки, напрасно! Чем грозит нарушение? Штрафом. В некоторых странах суммы доходят до нескольких тысяч евро. В Беларуси санкции - от двух до 50 базовых (сегодня это 1350 рублей) и до административного ареста.

Избежать карантина могут только водители-международники, проезжающие по территории нашей страны транзитом. Но и для них – жесткие правила. Остановки – только в специальных местах и кратчайший маршрут для проезда.  

Всех остальных при первых же симптомах или контактах с заболевшими ждут домашние хлопоты или удалёнка. Учёба или работа онлайн, сон по режиму, спорт на дому. В самоизоляции есть свои преимущества. А главное, она на пользу здоровью – вашему и окружающих. Рано или поздно коронавирус отступит, и чтобы это произошло быстрее, надо быть максимально ответственными. Не болейте!

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Мир уже не будет прежним, но сделать его лучше в силах каждого из нас. Пандемия коронавируса заставляет людей менять привычки, образ жизни и объединяет в поисках...
 
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