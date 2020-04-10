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Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом

10.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство здравоохранения установило критерии отнесения граждан к лицам, имеющим контакты первого и второго уровня с больными коронавирусом COVID-19. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 10 апреля 2020 года №36, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом

К контактам первого уровня относятся те, у кого был тесный контакт с заразившимся COVID-19. Это люди, проживающие в одной квартире, одноквартирном доме, комнате (блоке) общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждения закрытого типа, номере гостиницы; ученики одного класса или группы, учителя в учреждениях образования; сотрудники, работающие в одном помещении; пациенты, находящиеся в одной палате в организации здравоохранения; медработники, которые оказывали помощь пациенту без комплекта биологической защиты.

К контактам первого уровня также относятся пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе (купейный, спальный вагон или СВ) и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) либо занимавшие в самолете или другом транспорте место в пределах двух рядов кресел от места, где сидел заболевший COVID-19.

Что касается контактов второго уровня, то это лица, имевшие возможный контакт с заболевшим COVID-19 по месту проживания, учебы, работы, оказания медпомощи и др. Кроме того, это работники организаций здравоохранения, которые оказывали медпомощь пациенту с использованием комплекта биологической защиты.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

 
 
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  Министерство здравоохранения установило критерии отнесения граждан к лицам, имеющим контакты первого и второго уровня с больными коронавирусом COVID-19. Это...
 
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