Из-за пандемии католикам разрешили освящать пасхальные блюда дома. Как это правильно сделать?

Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии коронавируса глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич специальным указом разрешил верующим в этом году благословлять пасхальные блюда дома. Как это правильно сделать?



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Благославить пасхальные блюда дома католики могут во время вечерней вигилии в субботу, 11 апреля. В 21.45 в этот день на YouTube начнется онлайн-трансляция службы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Также она будет транслироваться в это же время на телеканале «Беларусь 1». Проведет вигилию глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

Верующие должны подключаться к прямому эфиру на YouTube или по телевидению: корзинка с едой, как пояснили в костеле, должна стоять перед экраном.

Священнослужители обращают внимание: главное не вода, а молитва и искренняя вера.

После вигилии человеку нужно помолиться над пасхальными блюдами. Старший представитель семьи должен зажечь на столе свечу. Затем надо прочесть специальную молитву. Ее можно найти здесь . Расписания пасхальных вигилий на телевидении есть здесь .

Также пасхальные блюда можно благословить дома во время интернет-трансляции имши или по телевидению и в воскресенье, 12 апреля.

— В каждом костеле пасхальная вигилия будет в свое время. Ксендзы по возможности делают прямые трансляции святой вигилии кто на YouTube, кто в Instagram. Благословить блюда можно после святой вигилии и в воскресенье, — пояснил ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси.

Помимо того, что католиков призывают благословлять пасхальные блюда из дома, их также просят на саму Пасху не ходить в гости.

Напомним, из-за пандемии коронавируса католики могут освящать пасхальные блюда дома. Порядок благословления в костелах будут определять настоятели приходов. Например, службы в Пальмовое воскресенье, 6 апреля, проходили на улице.