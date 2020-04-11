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Из-за пандемии католикам разрешили освящать пасхальные блюда дома. Как это правильно сделать?
11.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за пандемии коронавируса глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич специальным указом
Благославить пасхальные блюда дома католики могут во время вечерней вигилии в субботу, 11 апреля. В 21.45 в этот день на YouTube начнется
Верующие должны подключаться к прямому эфиру на YouTube или по телевидению: корзинка с едой, как пояснили в костеле, должна стоять перед экраном.
Священнослужители обращают внимание: главное не вода, а молитва и искренняя вера.
После вигилии человеку нужно помолиться над пасхальными блюдами. Старший представитель семьи должен зажечь на столе свечу. Затем надо прочесть специальную молитву. Ее можно найти
Также пасхальные блюда можно благословить дома во время интернет-трансляции имши или по телевидению и в воскресенье, 12 апреля.
— В каждом костеле пасхальная вигилия будет в свое время. Ксендзы по возможности делают прямые трансляции святой вигилии кто на YouTube, кто в Instagram. Благословить блюда можно после святой вигилии и в воскресенье, — пояснил ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси.
Помимо того, что католиков призывают благословлять пасхальные блюда из дома, их также просят на саму Пасху не ходить в гости.
Напомним, из-за пандемии коронавируса католики могут освящать пасхальные блюда дома. Порядок благословления в костелах будут определять настоятели приходов. Например, службы в Пальмовое воскресенье, 6 апреля, проходили на улице.
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Из-за пандемии коронавируса глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич специальным указом разрешил верующим в этом году благословлять...
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