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Что делать дома в этот уик-энд, чтобы не умереть от скуки? Советует Алена Повышева из «Что? Где? Когда?»
11.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы могли заметить, что на замену еженедельным
Полгода назад у Алены родился ребенок, поэтому сейчас девушка много времени проводит дома, а с недавних пор еще и дистанционно работает. Поэтому, признается она, с введением карантина в ее жизни мало что изменилось.
— Но, конечно, это отличное время для отцов, чтобы почувствовать, как же классно «отдыхается» в декрете, когда целый день «сидишь дома и ничего не делаешь». Вот несколько вещей, которые помогают нам не сойти с ума, пока мы «отдыхаем дома».
Во что поиграть
Алена и ее муж играют в «Что? Где? Когда?» и уже много лет тренируются с командой онлайн. Теперь на смену Skype пришел Zoom — смотреть на людей гораздо веселее, чем просто слушать, считает Алена.
— А сейчас можно не только тренироваться в Сети, но и играть: многие проекты (например, клуб
Если новых друзей искать не хочется, посмотрите игры
Из игр для телефона, которые не дают закиснуть мозгам, я лично очень рекомендую серию Cube Escape: они красиво сделаны и прямо заставляют включать голову, пользоваться логикой и памятью.
Если говорить о настольных играх, период увлечения ими у меня уже прошел, но не исключаю, что через пару недель дойдет и до какого-нибудь «Каркассона» с друзьями по видеосвязи. А пока своего часа у нас дождался роскошный механический деревянный конструктор
Что заказать на ужин
Во время декрета «чегэкашница» освоила доставку наборов еды с рецептами и сейчас может смело советовать ее всем:
— Когда нет возможности ужинать вне дома, это спасение от однообразной еды и мучительных попыток изобрести сто блюд из картошки. Конкретный сервис в Минске не порекомендую, потому что я живу в Питере и пользуюсь
Но вообще из классной еды в Минске могу рекомендовать самые вкусные пирожные и зефир от кондитерской
Что послушать
По словам Алены,
— Например, сборник подкастов для современных родителей от портала
Что посмотреть
Наша гостья считает, что сейчас удивительный момент, когда можно почти живьем посмотреть на тех, кого мы обычно слушаем.
— Из самых интересных онлайн-концертов на ближайшее время выделю вот эти:
А еще в Сети можно
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Что делать дома в этот уик-энд, чтобы не умереть от скуки? Советует Алена Повышева из «Что? Где? Когда?»
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