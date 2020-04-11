Что делать дома в этот уик-энд, чтобы не умереть от скуки? Советует Алена Повышева из «Что? Где? Когда?»

Источник материала: Tut.by

Вы могли заметить, что на замену еженедельным обзорами «Куда пойти в выходные» на AFISHA.TUT.BY пришла новая серия текстов «Лучше #ОстаньтесьДома». Теперь советами, чем заняться в самоизоляции, делятся наши гости. Новой героиней стала Алена Повышева — одна из самых известных белорусских игроков в «Что? Где? Когда?». Попросили ее рассказать, как не умереть от скуки на импровизированном карантине. В этом, как оказалось, Алена тоже знаток.



Алена ПовышеваКапитан команды знатоков клуба «Что? Где? Когда?» Просит вас остаться в выходные дома

Полгода назад у Алены родился ребенок, поэтому сейчас девушка много времени проводит дома, а с недавних пор еще и дистанционно работает. Поэтому, признается она, с введением карантина в ее жизни мало что изменилось.

— Но, конечно, это отличное время для отцов, чтобы почувствовать, как же классно «отдыхается» в декрете, когда целый день «сидишь дома и ничего не делаешь». Вот несколько вещей, которые помогают нам не сойти с ума, пока мы «отдыхаем дома».

Во что поиграть



Фото: instagram.com/bigkenga

Алена и ее муж играют в «Что? Где? Когда?» и уже много лет тренируются с командой онлайн. Теперь на смену Skype пришел Zoom — смотреть на людей гораздо веселее, чем просто слушать, считает Алена.

— А сейчас можно не только тренироваться в Сети, но и играть: многие проекты (например, клуб «60 секунд» или квиз Максима Поташева Genium ) перешли в онлайн, в них можно сыграть своей командой или к кому-нибудь присоединиться. Так вы не только не останетесь одни на самоизоляции, но и сможете найти себе новых друзей.

Если новых друзей искать не хочется, посмотрите игры российского и белорусского телеклубов — старые выпуски почти такие же интересные, как новые, а сейчас еще и весенние серии в обоих! Уже все посмотрели? Тогда можно установить приложение «Что? Где? Когда?» и прямо там отвечать на вопросы. А есть еще «Своя игра» , «Кто хочет стать миллионером» , «Слабое звено» и «Сто к одному» …

Из игр для телефона, которые не дают закиснуть мозгам, я лично очень рекомендую серию Cube Escape: они красиво сделаны и прямо заставляют включать голову, пользоваться логикой и памятью.

Если говорить о настольных играх, период увлечения ими у меня уже прошел, но не исключаю, что через пару недель дойдет и до какого-нибудь «Каркассона» с друзьями по видеосвязи. А пока своего часа у нас дождался роскошный механический деревянный конструктор Ugears — ребята делают какие-то совершенно магические штуки, и сейчас, кажется, лучшее время, чтобы вспомнить, зачем человеку дана мелкая моторика.

Что заказать на ужин



Фото: vk.com/big_kenga

Во время декрета «чегэкашница» освоила доставку наборов еды с рецептами и сейчас может смело советовать ее всем:

— Когда нет возможности ужинать вне дома, это спасение от однообразной еды и мучительных попыток изобрести сто блюд из картошки. Конкретный сервис в Минске не порекомендую, потому что я живу в Питере и пользуюсь «Шефмаркетом» (в столице заказать доставку продуктов с рецептами можно, например, через Rebox.by . — Прим. TUT.BY).

Но вообще из классной еды в Минске могу рекомендовать самые вкусные пирожные и зефир от кондитерской «Птифур» (их доставят максимально безопасно), а для тех, кто еще выходит из дома, — кофе со всеми мерами санитарной предосторожности на веранде моего любимого кафе «32.08 Вечное лето» .

Что послушать



Фото: instagram.com/bigkenga

По словам Алены, «Радио Arzamas» уже не слушает только ленивый. От себя она добавляет несколько неочевидных советов, которые особенно подойдут тем, кто сейчас воспитывает малыша:

— Например, сборник подкастов для современных родителей от портала «Нет, это нормально» . Еще мы с коллегами по очереди каждый вечер по полчаса читаем сказки детям в прямом эфире рабочего Instagram — даже если у вас нет детей, послушать сказку на ночь, оказывается, довольно забавно.

Что посмотреть



Фото: vk.com/big_kenga

Наша гостья считает, что сейчас удивительный момент, когда можно почти живьем посмотреть на тех, кого мы обычно слушаем.

— Из самых интересных онлайн-концертов на ближайшее время выделю вот эти:

РСП — 10 апреля, 20.00 — белорусская группа, открытки с цитатами песен которой развешаны у нас по кухне (концерт уже прошел, но его можно посмотреть в записи);

— 10 апреля, 20.00 — белорусская группа, открытки с цитатами песен которой развешаны у нас по кухне (концерт уже прошел, но его можно посмотреть в записи); Little Big — 11 апреля, 20.00 — один из самых классных коллективов в принципе;

— 11 апреля, 20.00 — один из самых классных коллективов в принципе; Nizkiz — 13 апреля, 19.00 — одна из самых крутых современных белорусских групп.

А еще в Сети можно найти выставки, спектакли и миллион всяких классных штук, которые сейчас доступнее, чем когда бы то ни было, говорит Алена. Она надеется, что самоизоляция принесет нам всем не только лишние килограммы, но и пару хорошо работающих новых извилин.

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