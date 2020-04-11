В Пинском автобусном парке рассказали, как и когда убирают и дезинфицируют автобусы

Источник материала: Полесская правда



Никто не станет отрицать, что условиях угрозы распространения вирусной инфекции общественному транспорту, который является местом большого скопления людей, должно уделяться гораздо больше внимания в вопросе санитарно-эпидемиологического контроля.

Чтобы максимально обезопасить пассажиров общественного транспорта от распространения респираторно-вирусных заболеваний, в ОАО «Пинский автобусный парк» ведётся постоянная работа по дезинфекции автобусов. При этом, обработке подвергаются практически все поверхности автобуса – и снаружи, и в салоне, и в кабине.

– Ежедневно по возвращению автобусов на производственную базу их салоны подвергаются систематической уборке, которая начинается с проветривания и состоит из нескольких этапов очистки с применением дезсредств, – рассказали в Пинском автобусном парке.

На первом этапе производится сухая и влажная уборка пола (подметание и мойка). Второй этап включает в себя протирку. Двери, поручни (в том числе и гибкие), сидения, боковые панели – все контактные зоны и места максимальной концентрации бактерий и вирусов тщательно протираются ветошью, смоченной раствором средств дезинфекции. Третий этап – дезинфекция салона методом орошения. Основные поверхности салона автобуса (потолки, окна) обрабатываются рабочим раствором дезинфицирующего средства способом распыления с помощью ручного распылителя.





После уборки и дезинфекции салона автобусы попадают на линию портальной мойки, где горизонтальными и вертикальными щётками осуществляется механическая мойка всех поверхностей автобуса, в том числе крыши и днища. В процессе мойки наружная поверхность автобусов в обязательном порядке подвергается дополнительной обработке – автобус фактически обливается раствором поверхностно активных моющих средств, рекомендованных для применения технологией мойки автомобильного транспорта.

В Пинском автобусном парке особо отметили, что ежесменные уборки, дезинфекция и мойка автобусов на линии портальной мойки производилась во все времена, независимо от внешних обстоятельств.

– Сейчас же, ассортимент применяемых дезсредств значительно расширен, существенно увеличена периодичность уборок с применением дезинфицирующего средства в рабочих растворах, подчеркнули в автобусном парке и добавили, что все работы производятся в строгом соответствии со специально разработанной инструкцией по проведению профилактических (дезинфекционных) мероприятий помещений и транспортных средств в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки. Помимо прочего, выполняется и предусмотренное инструкцией проветривание транспортных средств.

В автобусном парке напомнили пассажирам, что после посещения многолюдных мест необходимо при первой же возможности вымыть руки или обработать их антисептиком.