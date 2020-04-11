ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинском автобусном парке рассказали, как и когда убирают и дезинфицируют автобусы

11.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинском автобусном парке рассказали, как и когда убирают и дезинфицируют автобусы
Никто не станет отрицать, что  условиях угрозы распространения вирусной инфекции общественному транспорту, который является местом большого скопления людей, должно уделяться гораздо больше внимания в вопросе санитарно-эпидемиологического контроля.

Чтобы максимально обезопасить пассажиров общественного транспорта от распространения респираторно-вирусных заболеваний, в ОАО «Пинский автобусный парк» ведётся постоянная работа по дезинфекции автобусов. При этом, обработке подвергаются практически все поверхности автобуса – и снаружи, и в салоне, и в кабине.

– Ежедневно по возвращению автобусов на производственную базу их салоны подвергаются систематической уборке, которая начинается с проветривания и состоит из нескольких этапов очистки с применением дезсредств, – рассказали в Пинском автобусном парке.

На первом этапе производится сухая и влажная уборка пола (подметание и мойка). Второй этап включает в себя протирку. Двери, поручни (в том числе и гибкие), сидения, боковые панели – все контактные зоны и места максимальной концентрации бактерий и вирусов тщательно протираются ветошью, смоченной раствором средств дезинфекции. Третий этап – дезинфекция салона методом орошения. Основные поверхности салона автобуса (потолки, окна) обрабатываются рабочим раствором дезинфицирующего средства способом распыления с помощью ручного распылителя.


В Пинском автобусном парке рассказали, как и когда убирают и дезинфицируют автобусы
После уборки и дезинфекции салона автобусы попадают на линию портальной мойки, где горизонтальными и вертикальными щётками осуществляется механическая мойка всех поверхностей  автобуса, в том числе крыши и днища. В процессе мойки наружная поверхность автобусов в обязательном порядке подвергается дополнительной обработке – автобус фактически обливается раствором поверхностно активных моющих средств,  рекомендованных для применения технологией мойки автомобильного транспорта.

В Пинском автобусном парке особо отметили, что ежесменные уборки, дезинфекция и мойка автобусов на линии портальной мойки производилась во все времена, независимо от внешних обстоятельств.

– Сейчас же, ассортимент применяемых дезсредств значительно расширен, существенно увеличена периодичность уборок с применением дезинфицирующего средства в рабочих растворах, подчеркнули в автобусном парке и добавили, что все работы производятся в строгом соответствии со специально разработанной инструкцией по проведению профилактических (дезинфекционных) мероприятий помещений и транспортных средств в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки. Помимо прочего, выполняется и предусмотренное инструкцией проветривание транспортных средств.

В автобусном парке напомнили пассажирам, что после посещения многолюдных мест необходимо при первой же возможности вымыть руки или обработать их антисептиком.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Пинские спасатели отстояли от огня деревни Кривичи, Теребень и дачный посёлок в Велятичах
Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом »
Новости дня
Новости
 
В Беларуси для выявления коронавируса есть более 65 тысяч тест-систем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика