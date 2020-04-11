ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав рассказал, какие больницы Минска принимают пациентов с коронавирусом, а какие работают в обычном режиме

11.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Замминистра здравоохранения Елена Богдан рассказала, как в условиях пандемии коронавируса, перепрофилированы минские больницы.

- В республиканском госпитале ВОВ принимают пациентов, которые являются контактами 1-го уровня: не все из них имеют возможность самоизолироваться дома. Когда у кого-то подтверждается коронавирус, переводим в отдельное отделение, - сказала Богдан. - Также пациентов с COVID-19 принимает городской клинический кожно-венерологический диспансер, Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине.

А основная нагрузка ложится на 6-ю больницу и 10-ю - там наибольшее количество точек подвода кислорода и много коек реанимации. Беременные женщины с коронавирусом находятся в 3-й больнице. На оказание помощи с пневмониями работает и 4-я больница.

По словам Елены Богдан, в обычном режиме сейчас принимают пациентов 1-я, 2-я, 5-я, 11-я городские клинические больницы, 2-й роддом, Больница скорой помощи, РНПЦ хирургии, гинекологическая и все детские больницы, включая детскую инфекциоку .

- В инфекционной больнице выделено отделение для детей-контактов 1-го уровня и пациентов с подтвержденным коронавирусом, - уточнила Богдан.

В больницах, которые работают в обычном режиме, есть отделения, где зарезервированы койки на случай появления пациентов с коронавирусной инфекцией.

- Мы выявляем коронавирус у пациента с аппендицитом, панкреатитом или любой травмой. У пациентов с COVID-19 тоже случаются инсульты и инфаркты, - уточнила замминистра.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замминистра здравоохранения Елена Богдан рассказала, как в условиях пандемии коронавируса, перепрофилированы минские больницы.
 
Новости дня
Новости
 
Роберт Левандовски отдал игровую футболку на аукцион - его помощь польским больницам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика