Минздрав рассказал, какие больницы Минска принимают пациентов с коронавирусом, а какие работают в обычном режиме

- В республиканском госпитале ВОВ принимают пациентов, которые являются контактами 1-го уровня: не все из них имеют возможность самоизолироваться дома. Когда у кого-то подтверждается коронавирус, переводим в отдельное отделение, - сказала Богдан. - Также пациентов с COVID-19 принимает городской клинический кожно-венерологический диспансер, Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине.





А основная нагрузка ложится на 6-ю больницу и 10-ю - там наибольшее количество точек подвода кислорода и много коек реанимации. Беременные женщины с коронавирусом находятся в 3-й больнице. На оказание помощи с пневмониями работает и 4-я больница.





По словам Елены Богдан, в обычном режиме сейчас принимают пациентов 1-я, 2-я, 5-я, 11-я городские клинические больницы, 2-й роддом, Больница скорой помощи, РНПЦ хирургии, гинекологическая и все детские больницы, включая детскую инфекциоку .





- В инфекционной больнице выделено отделение для детей-контактов 1-го уровня и пациентов с подтвержденным коронавирусом, - уточнила Богдан.





В больницах, которые работают в обычном режиме, есть отделения, где зарезервированы койки на случай появления пациентов с коронавирусной инфекцией.





- Мы выявляем коронавирус у пациента с аппендицитом, панкреатитом или любой травмой. У пациентов с COVID-19 тоже случаются инсульты и инфаркты, - уточнила замминистра.



