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Роберт Левандовски отдал игровую футболку на аукцион - его помощь польским больницам
11.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Нападающий Баварии Левандовски выставил на аукцион свою игровую футболку с матча Бундеслиги против Шальке. В том поединке поляк оформил хет-трик.
Польский футболист примет участие в борьбе с коронавирусом.
Футболист принимает участие в проекте Less-App, поэтому вырученные за футболку средства пойдут на помощь польским больницам, которые, как и многие другие, столкнулись с пандемией коронавируса.
"Это моя футболка, в которой я отыграл матч Бундеслиги с Шальке. В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю ее на аукцион в рамках проекта Less-App. Деньги от продажи будут пожертвованы польским больницам", - написал Левандовски.
Less-App - это проект, занимающийся продажей вещей известных людей в целях благотворительности.
Отметим, что в Польше зафиксировано 5955 случаев заражения COVID-19, 181 случай завершился летальным исходом.
Напомним, что Лионель Месси пожертвовал крупную сумму больнице в Барселоне для борьбы с коронавирусом.
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Нападающий Баварии Левандовски выставил на аукцион свою игровую футболку с матча Бундеслиги против Шальке. В том поединке поляк оформил хет-трик.
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