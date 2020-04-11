Роберт Левандовски отдал игровую футболку на аукцион - его помощь польским больницам









Польский футболист примет участие в борьбе с коронавирусом.





Футболист принимает участие в проекте Less-App, поэтому вырученные за футболку средства пойдут на помощь польским больницам, которые, как и многие другие, столкнулись с пандемией коронавируса.





"Это моя футболка, в которой я отыграл матч Бундеслиги с Шальке. В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю ее на аукцион в рамках проекта Less-App. Деньги от продажи будут пожертвованы польским больницам", - написал Левандовски.





Less-App - это проект, занимающийся продажей вещей известных людей в целях благотворительности.









Отметим, что в Польше зафиксировано 5955 случаев заражения COVID-19, 181 случай завершился летальным исходом.





Напомним, что Лионель Месси пожертвовал крупную сумму больнице в Барселоне для борьбы с коронавирусом.



