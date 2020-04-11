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Замминистра обороны: Отмена или перенос парада 9 мая пока не рассматриваются

11.04.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Варианты отмены или переноса военного парада в честь Дня Победы 9 мая пока не рассматриваются. Об этом TUT.BY сообщил заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко.


Репетиция военного парада с боевыми колесными машинами. Минск, 7 апреля. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Подготовка к параду идет в плановом порядке. Пока обстановка у нас нормальная, проводится комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий, что обеспечивает поддержание здоровья военнослужащих на должном уровне. Пока у нас никаких проблем с подготовкой к параду нет, — сообщил Потапенко, отвечая на вопрос, обсуждаются ли варианты переноса, отмены или проведения без зрителей военного парада 9 мая. Замминистра также отметил, что дальше будут «смотреть по развитию обстановки».

Министерство обороны также не планирует переносить или отменять весенний призыв.

— Нет, пока ничего не рассматриваем, в плановом порядке планируем призывать. Я думаю, будем смотреть по развитию ситуации. Это в плановом порядке идет, — заявил генерал-майор.

Потапенко сообщил, что среди военнослужащих не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Напомним, Александр Лукашенко ранее заявлял, что никакие запланированные к празднованию Дня Победы мероприятия не отменяются, а его Администрация ищет решение, при котором президент сможет принять участие в празднованиях и в белорусской столице, и в Москве.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко сообщил, что среди военнослужащих не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
 
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