Замминистра обороны: Отмена или перенос парада 9 мая пока не рассматриваются

Источник материала: Tut.by

Варианты отмены или переноса военного парада в честь Дня Победы 9 мая пока не рассматриваются. Об этом TUT.BY сообщил заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко.



Репетиция военного парада с боевыми колесными машинами. Минск, 7 апреля. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Подготовка к параду идет в плановом порядке. Пока обстановка у нас нормальная, проводится комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий, что обеспечивает поддержание здоровья военнослужащих на должном уровне. Пока у нас никаких проблем с подготовкой к параду нет, — сообщил Потапенко, отвечая на вопрос, обсуждаются ли варианты переноса, отмены или проведения без зрителей военного парада 9 мая. Замминистра также отметил, что дальше будут «смотреть по развитию обстановки».

Министерство обороны также не планирует переносить или отменять весенний призыв.

— Нет, пока ничего не рассматриваем, в плановом порядке планируем призывать. Я думаю, будем смотреть по развитию ситуации. Это в плановом порядке идет, — заявил генерал-майор.

Потапенко сообщил, что среди военнослужащих не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Напомним, Александр Лукашенко ранее заявлял , что никакие запланированные к празднованию Дня Победы мероприятия не отменяются, а его Администрация ищет решение, при котором президент сможет принять участие в празднованиях и в белорусской столице, и в Москве.