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Замминистра обороны: Отмена или перенос парада 9 мая пока не рассматриваются
11.04.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Варианты отмены или переноса военного парада в честь Дня Победы 9 мая пока не рассматриваются. Об этом TUT.BY сообщил заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко.
— Подготовка к параду идет в плановом порядке. Пока обстановка у нас нормальная, проводится комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий, что обеспечивает поддержание здоровья военнослужащих на должном уровне. Пока у нас никаких проблем с подготовкой к параду нет, — сообщил Потапенко, отвечая на вопрос, обсуждаются ли варианты переноса, отмены или проведения без зрителей военного парада 9 мая. Замминистра также отметил, что дальше будут «смотреть по развитию обстановки».
Министерство обороны также не планирует переносить или отменять весенний призыв.
— Нет, пока ничего не рассматриваем, в плановом порядке планируем призывать. Я думаю, будем смотреть по развитию ситуации. Это в плановом порядке идет, — заявил генерал-майор.
Потапенко сообщил, что среди военнослужащих не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
Напомним, Александр Лукашенко ранее
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Заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко сообщил, что среди военнослужащих не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
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